IFARHU continúa con el PASE-U: revise las escuelas convocadas para este miércoles

El IFARHU continúa este miércoles 23 de septiembre con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 2026 en Panamá Centro, como parte de la jornada que se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz. Los acudientes podrán acudir en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La entrega correspondiente a Panamá Centro comenzó el martes 22 y está programada hasta el viernes 25 de septiembre.

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Contenido de interés: CSS: ¿cuándo será el próximo pago a jubilados y pensionados? Consulte el calendario

PASE-U: ¿Qué escuelas están programadas para este miércoles?

Los centros educativos incluidos en la jornada son:

Juan Díaz

C.E. Bilingüe Castillo de Luz

C.E. Bilingüe La Casa de los Niños

C.E. Copo de Nieve

C.E.B.G. Ernesto T. Lefevre

C.E.B.G. Homero Ayala

Centro Educativo Happy School for Kids

Centro Educativo Tsunesaburo Makiguchi

Colegio Bilingüe Moisés

Colegio Bilingüe San Gabriel

Colegio Nuestra Señora del Carmen

Colegio Parroquial San Judas Tadeo

I.P.T. Juan Díaz

Parque Lefevre

Academia Bilingüe Dan Jen

Academia Bilingüe Simón Rodríguez

C.E. Bilingüe San Juan Leonardi

C.E.B.G. República de Haití

Escuela Juan B. Sosa

Escuela Manuel Espinosa Batista

Escuela María Ossa de Amador

Escuela San Cristóbal

Escuela Sara Sotillo

Instituto José Dolores Moscote

Instituto William H. Kilpatrick

Río Abajo

C.E. Bilingüe Bright Kids

Centro Educativo Estado de Libia

Escuela Bilingüe El Arco Iris

Escuela Clara Ofelia Wattley

Escuela Mateo Iturralde

Pueblo Nuevo

C.E.B.G. Francisco Arias Paredes

C.E.B.G. Ricardo Miró

Colegio Bilingüe Vista Hermosa

Colegio El Buen Pastor de Catedral de Vida

Colegio Logos

Colegio Santa Marta

Escuela Técnica de Contabilidad Gastón Faraudo P.

Instituto Comercial Panamá

IFARHU: ¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U en Panamá Centro?

El operativo se desarrolla en dos puntos ubicados en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

La Arena Roberto Durán está destinada a la atención del público en general.

El Centro de Combate, en tanto, atenderá exclusivamente a:

Acudientes con discapacidad.

Mujeres embarazadas.

Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.

Madres con niños de brazos.

¿Cuál es el horario para retirar la tarjeta?

La entrega de las tarjetas PUNCH se realiza de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. El cronograma de Panamá Centro se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, por lo que los acudientes deben verificar el día asignado al centro educativo correspondiente antes de acudir.

La tarjeta PUNCH está vinculada al pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que gestiona el IFARHU.