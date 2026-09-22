Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 14:22

IFARHU continúa con el PASE-U: revise las escuelas convocadas para este miércoles

IFARHU continúa este miércoles 23 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Centro. Consulte las escuelas programadas.

IFARHU - PASE-U miércoles 23 de septiembre.
IFARHU - PASE-U miércoles 23 de septiembre.@ifarhu
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IFARHU continúa este miércoles 23 de septiembre con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 2026 en Panamá Centro, como parte de la jornada que se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz. Los acudientes podrán acudir en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La entrega correspondiente a Panamá Centro comenzó el martes 22 y está programada hasta el viernes 25 de septiembre.

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PASE-U: ¿Qué escuelas están programadas para este miércoles?

Los centros educativos incluidos en la jornada son:

Juan Díaz

  • C.E. Bilingüe Castillo de Luz
  • C.E. Bilingüe La Casa de los Niños
  • C.E. Copo de Nieve
  • C.E.B.G. Ernesto T. Lefevre
  • C.E.B.G. Homero Ayala
  • Centro Educativo Happy School for Kids
  • Centro Educativo Tsunesaburo Makiguchi
  • Colegio Bilingüe Moisés
  • Colegio Bilingüe San Gabriel
  • Colegio Nuestra Señora del Carmen
  • Colegio Parroquial San Judas Tadeo
  • I.P.T. Juan Díaz

Parque Lefevre

  • Academia Bilingüe Dan Jen
  • Academia Bilingüe Simón Rodríguez
  • C.E. Bilingüe San Juan Leonardi
  • C.E.B.G. República de Haití
  • Escuela Juan B. Sosa
  • Escuela Manuel Espinosa Batista
  • Escuela María Ossa de Amador
  • Escuela San Cristóbal
  • Escuela Sara Sotillo
  • Instituto José Dolores Moscote
  • Instituto William H. Kilpatrick

Río Abajo

  • C.E. Bilingüe Bright Kids
  • Centro Educativo Estado de Libia
  • Escuela Bilingüe El Arco Iris
  • Escuela Clara Ofelia Wattley
  • Escuela Mateo Iturralde

Pueblo Nuevo

  • C.E.B.G. Francisco Arias Paredes
  • C.E.B.G. Ricardo Miró
  • Colegio Bilingüe Vista Hermosa
  • Colegio El Buen Pastor de Catedral de Vida
  • Colegio Logos
  • Colegio Santa Marta
  • Escuela Técnica de Contabilidad Gastón Faraudo P.
  • Instituto Comercial Panamá

IFARHU: ¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U en Panamá Centro?

El operativo se desarrolla en dos puntos ubicados en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

La Arena Roberto Durán está destinada a la atención del público en general.

El Centro de Combate, en tanto, atenderá exclusivamente a:

  • Acudientes con discapacidad.
  • Mujeres embarazadas.
  • Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.
  • Madres con niños de brazos.

¿Cuál es el horario para retirar la tarjeta?

La entrega de las tarjetas PUNCH se realiza de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. El cronograma de Panamá Centro se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, por lo que los acudientes deben verificar el día asignado al centro educativo correspondiente antes de acudir.

La tarjeta PUNCH está vinculada al pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que gestiona el IFARHU.

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