Estudio STEP Young evalúa la obesidad infantil

Novo Nordisk anunció los primeros resultados del estudio fase 3 STEP Young, que evalúa semaglutida una vez por semana en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física en niños de entre 6 y menos de 12 años con obesidad. La prevalencia de la obesidad continúa cre-ciendo en este grupo de edad, para el que existen opciones terapéuticas clínicamente eva-luadas y aprobadas limitadas cuando las modificaciones del estilo de vida no son suficientes.

Al inicio del estudio, más del 85% de los niños presentaban obesidad severa clase II o III**. El ensayo alcanzó su objetivo principal al demostrar una reducción superior del IMC en la semana 68 en el grupo tratado con semaglutida frente al grupo placebo. Los resultados mostraron que el 40,4%* de los niños tratados con semaglutida ya no cumplían los criterios de obesidad al final del estudio**, en comparación con el grupo tratados con placebo. Esto significa que la semaglutida ayudó a dos de cada cinco niños a reducir su IMC hasta una categoría de peso normal o sobrepeso, frente a ninguno de los participantes del grupo placebo. Ambos grupos recibieron medidas de modificación del estilo de vida durante todo el estudio.

Los niños que viven con obesidad presentan factores de riesgo cardiovascular. Cortesía

La Dra. Ania M. Jastreboff, profesora de Medicina y Pediatría en Yale y directora del Centro de Investigación en Obesidad de Yale (Y-Weight), señaló que “la obesidad infantil es especialmente preocupante debido a sus efectos inmediatos y duraderos sobre la salud, incluyendo una fuerte tendencia a persistir en la edad adulta y un mayor riesgo de aparición temprana de complicaciones relacionadas con la obesidad”. Añadió que, “aunque la mayoría de los participantes presentaban obesidad severa (clase II o III) al inicio, el tratamiento con semaglutida permitió que aproximadamente el 40% de ellos alcanzara una categoría de IMC por debajo del umbral de obesidad tras aproximadamente un año de tratamiento”.

Los niños que viven con obesidad presentan factores de riesgo cardiovascular, además de sufrir con mayor frecuencia depresión, trastornos alimentarios y acoso escolar, con estudios que indican que su calidad de vida puede ser comparable a la de niños sometidos a tratamiento contra el cáncer. 1-3. Sin una intervención efectiva, la obesidad infantil suele continuar en la edad adulta1, donde las complicaciones relacionadas aparecen antes y de manera más severa 1-3, reduciendo significativamente la esperanza de vida4. Se estima que 177 millones de niños de entre 5 y 19 años vivían con obesidad en 2025 y que esta cifra podría aumentar hasta 228 millones para 2040.

La seguridad y tolerabilidad observadas en STEP Young fueron coherentes con los resultados de estudios pediátricos.

“Para los niños que viven con obesidad y sus familias, los desafíos de salud pueden comenzar temprano y afectar su bienestar durante toda la vida”, señalo Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo, director científico y responsable global de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk. “Como pioneros en medicina para la obesidad pediátrica, nos sentimos alentados por los resultados positivos de STEP Young y por el potencial de semaglutida para ayudar a los niños con obesidad que necesitan tratamiento médico, junto con cambios en el estilo de vida, a controlar mejor su condición. Esto podría ayudar a prevenir riesgos graves para la salud más adelante en la vida”.

La seguridad y tolerabilidad observadas en STEP Young fueron coherentes con los resultados de estudios pediátricos y en adultos realizados previamente con semaglutida y liraglutida. No se identificaron nuevas señales de seguridad ni preocupaciones relacionadas con el crecimiento o el desarrollo puberal.

Los resultados detallados serán presentados en ObesityWeek 2026, que tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre de 2026 en Washington D.C., Estados Unidos.