¿Qué pasará con el pago de becas? Director del IFARHU explica

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que todavía se debe determinar cómo se realizará la entrega de las tarjetas destinadas al cobro de las becas del Concurso General y de estudiantes universitarios.
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¿Cómo será el pago de las becas del IFARHU?
Godoy explicó que se debe establecer el mecanismo mediante el cual serán entregadas las tarjetas a los beneficiarios de becas. La información incluye a los estudiantes que reciben becas del Concurso General, así como a los universitarios.
Por el momento, no se han detallado fechas, lugares ni un cronograma para la entrega de estas tarjetas.
IFARHU inició entrega de tarjetas para el PASE-U
Este martes comenzó la entrega de tarjetas destinadas al pago del PASE-U para estudiantes de la región de Panamá Centro.
Este proceso es independiente de la entrega correspondiente a las becas del Concurso General y a los estudiantes universitarios, cuyo mecanismo todavía está pendiente de definición.
Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales del IFARHU para conocer cómo y cuándo se realizará la entrega de las tarjetas para el cobro de sus becas.