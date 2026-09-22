Panamá Norte Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 15:44

Festival Cultural Viva Parque Norte: conoce las actividades para disfrutar en familia

El Festival Cultural Viva Parque Norte llega este sábado con arte, música y cultura para disfrutar en familia.

Festival Cultural Viva Parque Norte.

Festival Cultural Viva Parque Norte.

MUPA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Alcaldía de Panamá invita a padres, niños y familias a disfrutar este sábado 26 de septiembre de 2026 del Festival Cultural Viva Parque Norte, una actividad pensada para compartir en familia y disfrutar de diferentes propuestas de arte, música y cultura.

Conoce más del Festival Cultural Viva Parque Norte

  • Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.
  • Hora: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Lugar: Parque Norte de Chilibre.

Estas actividades buscan fortalecer la convivencia ciudadana y fomentar el uso de los espacios públicos, con una jornada gratuita que contará con espectáculos y entretenimiento para las familias.

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