Festival Cultural Viva Parque Norte: conoce las actividades para disfrutar en familia

La Alcaldía de Panamá invita a padres, niños y familias a disfrutar este sábado 26 de septiembre de 2026 del Festival Cultural Viva Parque Norte, una actividad pensada para compartir en familia y disfrutar de diferentes propuestas de arte, música y cultura.
Conoce más del Festival Cultural Viva Parque Norte
- Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.
- Hora: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Parque Norte de Chilibre.
Estas actividades buscan fortalecer la convivencia ciudadana y fomentar el uso de los espacios públicos, con una jornada gratuita que contará con espectáculos y entretenimiento para las familias.