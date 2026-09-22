¿Sin agua mañana? Revise aquí las comunidades afectadas por los trabajos del IDAAN

Residentes de cuatro comunidades de Panamá Oeste deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del suministro de agua potable programada para este miércoles 23 de septiembre, debido a trabajos que se desarrollarán en el área donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La interrupción estará relacionada con la interconexión de una tubería de 10 pulgadas y se extenderá durante siete horas.

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¿Qué comunidades estarán sin agua el miércoles 23 de septiembre?

La suspensión del suministro de agua potable afectará a los residentes de:

Ciudad del Futuro

PH Club Residencial La Campiña

Cantabria Residencial

Santillana Residencial

Informan sobre suspensión temporal de suministro de agua potable el próximo miércoles 23 de septiembre por trabajos de interconexión de tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 de @elmetrodepanama, en cuatro comunidades… pic.twitter.com/X32SRzNwci — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Ante la interrupción, se recomienda a los residentes de estas comunidades mantener una reserva de agua suficiente para atender sus necesidades esenciales mientras duren los trabajos.

¿A qué hora suspenderán el suministro de agua?

Las labores están programadas desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. del miércoles 23 de septiembre, por lo que la afectación tendrá una duración estimada de siete horas.

Los trabajos permitirán realizar la interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro. Esta estación forma parte de la Línea 3 del Metro de Panamá, proyecto que se desarrolla en Panamá Oeste.