SINAPROC mantiene aviso por lluvias: ¿Qué zonas tendrán aguaceros este martes?

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) informó sobre las condiciones del tiempo previstas para este martes 22 de septiembre en Panamá, con posibilidad de aguaceros aislados en sectores del Pacífico y condiciones más estables durante la mañana en la vertiente del Caribe.

Según el pronóstico divulgado por la entidad, durante las horas de la mañana se espera cielo nublado y sin lluvias en el Caribe.

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¿Dónde podría llover este martes en Panamá?

Para el Pacífico, las condiciones serán diferentes. Se prevé cielo entre disperso y nublado, acompañado de aguaceros aislados en:

Golfo de Panamá.

Región de cordilleras.

Costas de Panamá Este.

Darién.

Las condiciones meteorológicas pueden variar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a los informes oficiales.

SINAPROC: Aviso por lluvias y tormentas eléctricas

Sinaproc recordó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 23 de septiembre de 2026.

Ante estas condiciones, la institución recomienda mantener precaución y prestar especial atención a niños y adultos. En caso de una emergencia, las personas pueden comunicarse con Sinaproc al 520-4426 o llamar al 911.