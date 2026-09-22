Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 07:53

SINAPROC mantiene aviso por lluvias: ¿Qué zonas tendrán aguaceros este martes?

Sinaproc informó el pronóstico del tiempo para este martes 22 de septiembre, con aguaceros aislados en sectores del Pacífico y un aviso de prevención vigente.

SINAPROC: Aviso por lluvias y tormentas eléctricas

SINAPROC: Aviso por lluvias y tormentas eléctricas

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó sobre las condiciones del tiempo previstas para este martes 22 de septiembre en Panamá, con posibilidad de aguaceros aislados en sectores del Pacífico y condiciones más estables durante la mañana en la vertiente del Caribe.

Según el pronóstico divulgado por la entidad, durante las horas de la mañana se espera cielo nublado y sin lluvias en el Caribe.

Contenido de interés: Fuertes lluvias y tormentas eléctricas: SINAPROC activa aviso de prevención en Panamá

¿Dónde podría llover este martes en Panamá?

Para el Pacífico, las condiciones serán diferentes. Se prevé cielo entre disperso y nublado, acompañado de aguaceros aislados en:

  • Golfo de Panamá.
  • Región de cordilleras.
  • Costas de Panamá Este.
  • Darién.

Las condiciones meteorológicas pueden variar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a los informes oficiales.

SINAPROC: Aviso por lluvias y tormentas eléctricas

Sinaproc recordó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 23 de septiembre de 2026.

Ante estas condiciones, la institución recomienda mantener precaución y prestar especial atención a niños y adultos. En caso de una emergencia, las personas pueden comunicarse con Sinaproc al 520-4426 o llamar al 911.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Precaución! Sinaproc monitorea el río Chiriquí Viejo ante incremento en niveles de quebradas

¡Atención! Estas son las zonas de Panamá bajo aviso por lluvias y tormentas este martes

Segundo pago del PASE-U: razones por las que podrías no recibirlo

Recomendadas

Más Noticias