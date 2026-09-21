Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 15:59

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas: SINAPROC activa aviso de prevención en Panamá

SINAPROC emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 23 de septiembre. Se esperan eventos de moderados a muy fuertes.

SINAPROC activa aviso de prevención en Panamá

SINAPROC activa aviso de prevención en Panamá

@Sinaproc_Panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas, con vigencia hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que podrían generar precipitaciones de importancia en diferentes sectores de Panamá.

El aviso comprende provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y Pacífico, además de los sectores marítimos de ambas costas.

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¿Por qué se esperan fuertes lluvias en Panamá?

De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el desplazamiento de la Vaguada Monzónica hacia el norte del país, combinado con la incursión de flujos de viento de componente sur y sistemas de bajas presiones, favorecerá el desarrollo de lluvias en distintos puntos del territorio nacional.

Durante el periodo de vigencia del aviso se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte, que podrían estar acompañadas de:

  • Actividad eléctrica.
  • Ráfagas de viento.
  • Periodos de lluvias de importancia.

SINAPROC pide mantener precaución

Ante estas condiciones meteorológicas, SINAPROC recomienda a la población mantener medidas de prevención y prestar especial atención a niños y adultos.

La institución mantiene habilitados sus números para reportar situaciones de emergencia:

SINAPROC: 520-4426

Emergencias: 911

La población debe mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante periodos de tormentas eléctricas y lluvias intensas.

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