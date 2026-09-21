Fuertes lluvias y tormentas eléctricas: SINAPROC activa aviso de prevención en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas, con vigencia hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que podrían generar precipitaciones de importancia en diferentes sectores de Panamá.
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¿Por qué se esperan fuertes lluvias en Panamá?
De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el desplazamiento de la Vaguada Monzónica hacia el norte del país, combinado con la incursión de flujos de viento de componente sur y sistemas de bajas presiones, favorecerá el desarrollo de lluvias en distintos puntos del territorio nacional.
Durante el periodo de vigencia del aviso se prevén tormentas de intensidad moderada a muy fuerte, que podrían estar acompañadas de:
- Actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
- Periodos de lluvias de importancia.
SINAPROC pide mantener precaución
Ante estas condiciones meteorológicas, SINAPROC recomienda a la población mantener medidas de prevención y prestar especial atención a niños y adultos.
La institución mantiene habilitados sus números para reportar situaciones de emergencia:
SINAPROC: 520-4426
Emergencias: 911
La población debe mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante periodos de tormentas eléctricas y lluvias intensas.