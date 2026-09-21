Minsa recomienda reducir bebidas azucaradas y frituras para prevenir enfermedades

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población sobre la importancia de reducir el consumo frecuente de frituras, bebidas azucaradas, grasas, sal y azúcar. También recomendó adoptar una alimentación equilibrada y realizar actividad física para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

En el marco de la Semana del Bienestar de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), desarrollada bajo el lema “Promoviendo la salud, transformando entornos”, el Minsa impulsa la adopción de hábitos saludables entre sus funcionarios y la población.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Como parte de esta iniciativa, se realizaron desayunos saludables en las diferentes direcciones del Minsa. Durante estas actividades, los funcionarios compartieron alimentos balanceados que incorporan frutas, vegetales y fuentes de proteínas, mientras reducen el consumo de frituras, grasas, sal y azúcar.

Minsa recomienda limitar las bebidas azucaradas

El médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor, destacó la importancia de mantener una alimentación equilibrada y reducir especialmente el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

El especialista explicó que las grasas no deben eliminarse por completo de la alimentación, debido a que algunas cumplen funciones importantes en el organismo. Recomendó preferir fuentes de grasas saludables, como el huevo y el aguacate, y limitar aquellas presentes en productos ultraprocesados y comidas rápidas, particularmente las grasas trans.

También resaltó la importancia de consumir alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales, ya que favorecen la saciedad y pueden contribuir al control de la ingesta de alimentos.

entre los principales riesgos asociados con una alimentación poco saludable y otros factores se encuentran:

Obesidad.

Hipertensión arterial.

Diabetes tipo 2.

Enfermedades cardiovasculares.

Complicaciones que pueden afectar el hígado y los riñones.

Rodríguez Sotomayor enfatizó que una alimentación saludable debe complementarse con actividad física y movimiento durante el día para evitar el sedentarismo.