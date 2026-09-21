Minsa recomienda reducir bebidas azucaradas y frituras para prevenir enfermedades

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población sobre la importancia de reducir el consumo frecuente de frituras, bebidas azucaradas, grasas, sal y azúcar. También recomendó adoptar una alimentación equilibrada y realizar actividad física para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.
Como parte de esta iniciativa, se realizaron desayunos saludables en las diferentes direcciones del Minsa. Durante estas actividades, los funcionarios compartieron alimentos balanceados que incorporan frutas, vegetales y fuentes de proteínas, mientras reducen el consumo de frituras, grasas, sal y azúcar.
Minsa recomienda limitar las bebidas azucaradas
El médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor, destacó la importancia de mantener una alimentación equilibrada y reducir especialmente el consumo excesivo de bebidas azucaradas.
El especialista explicó que las grasas no deben eliminarse por completo de la alimentación, debido a que algunas cumplen funciones importantes en el organismo. Recomendó preferir fuentes de grasas saludables, como el huevo y el aguacate, y limitar aquellas presentes en productos ultraprocesados y comidas rápidas, particularmente las grasas trans.
También resaltó la importancia de consumir alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales, ya que favorecen la saciedad y pueden contribuir al control de la ingesta de alimentos.
entre los principales riesgos asociados con una alimentación poco saludable y otros factores se encuentran:
- Obesidad.
- Hipertensión arterial.
- Diabetes tipo 2.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Complicaciones que pueden afectar el hígado y los riñones.
Rodríguez Sotomayor enfatizó que una alimentación saludable debe complementarse con actividad física y movimiento durante el día para evitar el sedentarismo.