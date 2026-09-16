Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde: fecha, requisitos y costos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región Metropolitana de Salud y el Centro de Salud de Curundú, anunciaron nueva jornada para la tramitación de los carnets verde y blanco para manipuladores de alimentos.
Contenido de Interés: MINSA habilita nueva alternativa para sacar citas médicas fácilmente: conozca cómo solicitarla
Carnet Blanco
Requisitos
- Copia de cédula o pasaporte
- Tarjeta de vacunación
- 2 fotos tamaños carnet
- Llevar muestras de heces en envases adecuados y colocarle sus datos personales.
Carnet Verde
Requisitos
- Copia de cédula o pasaporte
- 2 fotos tamaños carnet
- Original y copia de carnet blanco vigente.
Costos
- Carnet Blanco B/. 25.00
- Carnet Verde B/. 15.00
Finalmente. las autoridades de salud recomiendan acudir temprano a la jornada debido a la cantidad ilimitada de cupos en el centro de atención.