Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 15:40

Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde: fecha, requisitos y costos

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció nueva jornada para la tramitación y renovación de carnets blanco y verde en septiembre del 2026.

Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde

Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde

Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región Metropolitana de Salud y el Centro de Salud de Curundú, anunciaron nueva jornada para la tramitación de los carnets verde y blanco para manipuladores de alimentos.

La feria se llevará a cabo en el Espacio del Emprendedor en la Cinta Costera el 18 de septiembre del 2026 a las 7:00 a.m.

Contenido de Interés: MINSA habilita nueva alternativa para sacar citas médicas fácilmente: conozca cómo solicitarla

Carnet Blanco

Requisitos

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Tarjeta de vacunación
  • 2 fotos tamaños carnet
  • Llevar muestras de heces en envases adecuados y colocarle sus datos personales.

Carnet Verde

Requisitos

  • Copia de cédula o pasaporte
  • 2 fotos tamaños carnet
  • Original y copia de carnet blanco vigente.

Costos

  • Carnet Blanco B/. 25.00
  • Carnet Verde B/. 15.00

Finalmente. las autoridades de salud recomiendan acudir temprano a la jornada debido a la cantidad ilimitada de cupos en el centro de atención.

Minsa anuncia jornada de carnet blanco y verde.

Minsa anuncia jornada de carnet blanco y verde.

En esta nota:
Seguir leyendo

Detallan herramientas implementadas por el Minsa para los servicios de salud

Solicitan extender los horarios en el Centro de Salud de Río Sereno

MINSA habilita nueva alternativa para sacar citas médicas fácilmente: conozca cómo solicitarla

Recomendadas

Más Noticias