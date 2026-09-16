Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde: fecha, requisitos y costos

Minsa anuncia jornada para tramitar el carnet blanco y verde Telemetro

Por Orlanys Castellano El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región Metropolitana de Salud y el Centro de Salud de Curundú, anunciaron nueva jornada para la tramitación de los carnets verde y blanco para manipuladores de alimentos.

La feria se llevará a cabo en el Espacio del Emprendedor en la Cinta Costera el 18 de septiembre del 2026 a las 7:00 a.m.

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