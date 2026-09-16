Roberto Ruiz Díaz responde a Mayer Mizrachi: "No busco prebendas ni necesito su aprobación"

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz , respondió a las declaraciones del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre su próximo regreso a la Alcaldía y aseguró que no está solicitando funciones adicionales ni prebendas para reincorporarse al cargo de vicealcalde.

En una entrevista con RPC Radio , Ruiz Díaz reaccionó a la posibilidad planteada por Mizrachi de asignarle funciones en el albergue para personas en situación de calle ubicado en Las Garzas .

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

“No busco prebendas ni necesito su aprobación”, afirmó Ruiz Díaz durante la entrevista, al referirse a las condiciones de su regreso a la Alcaldía de Panamá. “No busco prebendas ni necesito su aprobación”, afirmó Ruiz Díaz durante la entrevista, al referirse a las condiciones de su regreso a la Alcaldía de Panamá.

Contenido relacionado: Alcalde Mizrachi reacciona al próximo reintegro del vicealcalde Ruiz Díaz

¿Cuándo regresará Roberto Ruiz Díaz a la Alcaldía?

Ruiz Díaz anunció el pasado 14 de septiembre su decisión de poner fin anticipadamente a la licencia sin sueldo que mantenía y reincorporarse a la Vicealcaldía del distrito de Panamá a partir del 1 de octubre de 2026.

El vicealcalde había solicitado una licencia sin sueldo en 2025, pero decidió renunciar al período restante y retomar el cargo para el que fue electo en 2024.

Ruiz Díaz también solicitó al Concejo Municipal las gestiones correspondientes para contar con una oficina y personal de apoyo para su despacho.

“No busco prebendas ni necesito su aprobación": Roberto Ruiz Díaz (@R_RuizDiaz), responde a @Mayer Mizrachi y aclara las condiciones de su regreso a la Alcaldía de Panamá. #RPCRadio pic.twitter.com/U1s8VnvP7p — Rpc Radio (@rpc_radio) September 16, 2026

¿Qué dijo Mayer Mizrachi sobre su regreso?

El alcalde Mayer Mizrachi reaccionó al anuncio y señaló que, de reincorporarse a la administración municipal, Ruiz Díaz deberá asumir las funciones y asignaciones que determine la Alcaldía.

Entre las posibilidades mencionadas por Mizrachi está asignarle tareas relacionadas con el albergue para personas en situación de calle que se prepara en Las Garzas. El proyecto, según información publicada sobre la instalación, tiene capacidad para 250 personas.

Mizrachi también cuestionó el papel que, según su versión, Ruiz Díaz ha desempeñado desde fuera de la institución.

Ruiz Díaz: “No estamos pidiendo funciones”

Frente a estos planteamientos, Ruiz Díaz sostuvo que su regreso corresponde a su condición de vicealcalde y que no está solicitando que se le asignen funciones específicas.

“En este caso nosotros vamos como vicealcalde. No estamos pidiendo funciones”, había señalado previamente en declaraciones recogidas por medios locales.

El nuevo cruce entre ambos funcionarios se produce a pocos días de la fecha anunciada para la reincorporación de Ruiz Díaz a la Alcaldía de Panamá.

Por ahora, la discusión se centra en qué funciones desempeñará Ruiz Díaz una vez retome formalmente su cargo el 1 de octubre y cómo se concretará su integración a la administración municipal.

ativas correspondientes para su retorno al cargo.