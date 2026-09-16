CSS: Bancada Vamos pide diálogo por jubilaciones de 15,000 personas del Subsistema Mixto

La Bancada Vamos propuso un diálogo entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Caja de Seguro Social (CSS) para evaluar la situación de unas 15,000 personas que, según el grupo de diputados, se jubilarán bajo el Subsistema Mixto de Pensiones.

La convocatoria fue enviada este miércoles al director general de la CSS, Dino Mon, con el objetivo de abordar la situación de los cotizantes que forman parte de este sistema.

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La Bancada Vamos sostiene que algunos cotizantes han expresado preocupación por el monto de las jubilaciones que recibirían bajo el Subsistema Mixto, creado en 2005.

¿Qué plantea la Bancada Vamos?

El grupo de diputados propone establecer un espacio de diálogo en el que participen representantes del Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y la CSS, para analizar la situación de las personas próximas a jubilarse bajo este subsistema.

La Bancada Vamos propone un diálogo entre el Órgano Ejecutivo, Legislativo y la Caja de Seguro Social para evaluar la situación de unas 15,000 personas que se jubilarán bajo el Subsistema Mixto de Pensiones creado en el 2005.



Cotizantes consideran que este sistema recorta un… pic.twitter.com/pTCrKUDMSs — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

En la carta dirigida a Dino Mon, los diputados señalaron que la seguridad social debe ser abordada también desde una perspectiva de protección social.

“Vale la pena recordarle que la seguridad social en Panamá no constituye únicamente un mecanismo financiero o administrativo, sino un derecho social constitucional dirigido a garantizar medios económicos de subsistencia frente a la vejez”, destaca la misiva. “Vale la pena recordarle que la seguridad social en Panamá no constituye únicamente un mecanismo financiero o administrativo, sino un derecho social constitucional dirigido a garantizar medios económicos de subsistencia frente a la vejez”, destaca la misiva.

¿Qué es el Subsistema Mixto de Pensiones?

El Subsistema Mixto forma parte del sistema de pensiones establecido con las reformas introducidas a la CSS en 2005.

Su funcionamiento combina elementos de un régimen de beneficio definido con un componente de ahorro individual, de acuerdo con las reglas establecidas para los asegurados incorporados a este sistema.

La discusión actual se centra en las condiciones de jubilación de quienes se encuentran próximos a retirarse y en las preocupaciones expresadas por algunos cotizantes sobre el monto de sus futuras pensiones.

¿Cuántas personas podrían verse involucradas?

La Bancada Vamos plantea que unas 15,000 personas se jubilarán bajo el Subsistema Mixto y considera necesario evaluar su situación antes de que lleguen a la etapa de retiro.

Esta cifra corresponde a la estimación presentada por el grupo de diputados en su convocatoria a la CSS. El tema se suma al debate nacional sobre el sistema de pensiones y la sostenibilidad de la seguridad social panameña.

¿A quién fue dirigida la solicitud?

La convocatoria fue remitida al director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, para plantear la apertura de un espacio de diálogo entre las instituciones involucradas.

La propuesta busca que la situación de los cotizantes próximos a jubilarse sea analizada de manera conjunta por las entidades responsables de las políticas públicas y la administración de la seguridad social.