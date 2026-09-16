Feria de Empleo 2.0: candidatos ya logran contrataciones en Atlapa

Por segundo día consecutivo, el alcalde Mayer Mizrachi dio la bienvenida a los asistentes a la feria de empleo "Empleo 2.0 by Konzerta", correspondiente a este miércoles 16 de septiembre, que lleva a cabo la Alcaldía de Panamá en el Centro de Convenciones Atlapa.

En una jornada de gran afluencia, cientos de candidatos aspiran a obtener una de las más de 19,000 plazas disponibles ofrecidas por más de 130 empresas participantes. Durante el primer día de actividad, personas procedentes de Chiriquí, Panamá Oeste, Colón, Herrera y la ciudad capital tocaron la campana que anuncia públicamente la obtención de un contrato laboral.

"Empleo 2.0" utiliza tecnología e inteligencia artificial para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes mediante herramientas digitales diseñadas para optimizar el proceso de selección. A través de este sistema, se busca vincular los perfiles más idóneos con los requerimientos de las vacantes, con el fin de agilizar las etapas de preselección, entrevista y contratación.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Panamá apuesta por una gestión que combina organización, tecnología y alianzas con el sector privado para ampliar el acceso al mercado laboral, generar oportunidades para los ciudadanos y contribuir a la mejora de su entorno económico y social.

Los interesados aún pueden postularse e ingresar a través del portal oficial vacantes.mupa.gob.pa.