Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 15:45

Feria de Empleo 2.0: candidatos ya logran contrataciones en Atlapa

En la feria de empleo de gran afluencia, cientos de candidatos aspiran a obtener una de las más de 19,000 plazas disponibles.

Feria de Empleo 2.0.

Feria de Empleo 2.0.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

Por segundo día consecutivo, el alcalde Mayer Mizrachi dio la bienvenida a los asistentes a la feria de empleo "Empleo 2.0 by Konzerta", correspondiente a este miércoles 16 de septiembre, que lleva a cabo la Alcaldía de Panamá en el Centro de Convenciones Atlapa.

En una jornada de gran afluencia, cientos de candidatos aspiran a obtener una de las más de 19,000 plazas disponibles ofrecidas por más de 130 empresas participantes. Durante el primer día de actividad, personas procedentes de Chiriquí, Panamá Oeste, Colón, Herrera y la ciudad capital tocaron la campana que anuncia públicamente la obtención de un contrato laboral.

"Empleo 2.0" utiliza tecnología e inteligencia artificial para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes mediante herramientas digitales diseñadas para optimizar el proceso de selección. A través de este sistema, se busca vincular los perfiles más idóneos con los requerimientos de las vacantes, con el fin de agilizar las etapas de preselección, entrevista y contratación.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Panamá apuesta por una gestión que combina organización, tecnología y alianzas con el sector privado para ampliar el acceso al mercado laboral, generar oportunidades para los ciudadanos y contribuir a la mejora de su entorno económico y social.

Los interesados aún pueden postularse e ingresar a través del portal oficial vacantes.mupa.gob.pa.

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