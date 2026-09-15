Feria de Empleo 2.0: primeros asistentes consiguen contrataciones inmediatas en Atlapa

La primera jornada de la feria de empleo Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con Konzerta, comenzó en el Centro de Convenciones Atlapa con las primeras contrataciones inmediatas para los asistentes.
Para el municipio capitalino, estos casos marcan el inicio de una actividad orientada a vincular el talento local con las empresas demandantes de personal, facilitando el acceso a plazas de trabajo a personas de diversas edades y zonas residenciales.
La jornada continuará este miércoles en su último día de atención presencial en el recinto.
Para participar en la jornada de contratación laboral, las personas interesadas deben seguir este procedimiento:
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Registro en línea: Ingresar al portal oficial vacantes.mupa.gob.pa y completar el formulario de inscripción.
Asignación de turno: Revisar la confirmación recibida tras el registro, la cual detallará el bloque horario asignado para el ingreso presencial.