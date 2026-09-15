Feria de Empleo 2.0: primeros asistentes consiguen contrataciones inmediatas en Atlapa

Asistentes consiguen contrataciones inmediatas en la feria de empleo.

La primera jornada de la feria de empleo Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con Konzerta, comenzó en el Centro de Convenciones Atlapa con las primeras contrataciones inmediatas para los asistentes.

Entre los primeros ciudadanos en obtener una plaza de trabajo se encuentra Kenneth Acosta, de 24 años, contratado por la empresa Riga Service S. A. De igual forma, David Castillo, de 57 años y residente del distrito de Arraiján, fue incorporado por la compañía Busport, mientras que Mery Ann De León, de 32 años, logró una oportunidad laboral en Súper Carnes.

Kenneth es el primer contratado de Empleo 2.0 Powered by @Konzertaempleos Hoy una oportunidad se convierte en un nuevo comienzo. ¡Felicidades, Kenneth! pic.twitter.com/qHkr3qli6Z

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mery Ann es la segunda contratada de Empleo 2.0 Powered by @Konzertaempleos



Una nueva oportunidad que se convierte en un nuevo comienzo. ¡Felicidades, Marie Ann! pic.twitter.com/2yFtoW3EHp — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 15, 2026

Para el municipio capitalino, estos casos marcan el inicio de una actividad orientada a vincular el talento local con las empresas demandantes de personal, facilitando el acceso a plazas de trabajo a personas de diversas edades y zonas residenciales.

La jornada continuará este miércoles en su último día de atención presencial en el recinto.

Llenemos de aplausos a David y a @busport_pty por brindar esta oportunidad a una familia en Panamá pic.twitter.com/4o1YYpO98Q — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 15, 2026

Para participar en la jornada de contratación laboral, las personas interesadas deben seguir este procedimiento: