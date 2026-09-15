Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 15:32

Feria de Empleo 2.0: primeros asistentes consiguen contrataciones inmediatas en Atlapa

Conozca a los primeros ciudadanos contratados en la feria de empleo Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá.

Asistentes consiguen contrataciones inmediatas en la feria de empleo. 

Asistentes consiguen contrataciones inmediatas en la feria de empleo. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La primera jornada de la feria de empleo Empleo 2.0, organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con Konzerta, comenzó en el Centro de Convenciones Atlapa con las primeras contrataciones inmediatas para los asistentes.

Entre los primeros ciudadanos en obtener una plaza de trabajo se encuentra Kenneth Acosta, de 24 años, contratado por la empresa Riga Service S. A. De igual forma, David Castillo, de 57 años y residente del distrito de Arraiján, fue incorporado por la compañía Busport, mientras que Mery Ann De León, de 32 años, logró una oportunidad laboral en Súper Carnes.

Para el municipio capitalino, estos casos marcan el inicio de una actividad orientada a vincular el talento local con las empresas demandantes de personal, facilitando el acceso a plazas de trabajo a personas de diversas edades y zonas residenciales.

La jornada continuará este miércoles en su último día de atención presencial en el recinto.

Para participar en la jornada de contratación laboral, las personas interesadas deben seguir este procedimiento:

  • Registro en línea: Ingresar al portal oficial vacantes.mupa.gob.pa y completar el formulario de inscripción.

  • Asignación de turno: Revisar la confirmación recibida tras el registro, la cual detallará el bloque horario asignado para el ingreso presencial.

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