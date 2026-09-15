Coclé Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 15:58

Coclé: retienen a colombiano que ingresó como turista y ofrecía préstamos 'gota a gota'

El hombre de nacionalidad colombiana aprehendido en Coclé se dedicaba al otorgamiento de préstamos "gota a gota".

Retienen a colombiano gota a gota. 

Retienen a colombiano gota a gota. 

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre de nacionalidad colombiana, quien ingresó a Panamá en calidad de turista y se dedicaba al otorgamiento de préstamos informales bajo la modalidad conocida como "gota a gota", fue retenido en la avenida central de Penonomé, provincia de Coclé, y trasladado al Centro de Detención Administrativa Migratorio de la Servicio Nacional de Migración.

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