Coclé: retienen a colombiano que ingresó como turista y ofrecía préstamos 'gota a gota'

Un hombre de nacionalidad colombiana, quien ingresó a Panamá en calidad de turista y se dedicaba al otorgamiento de préstamos informales bajo la modalidad conocida como "gota a gota", fue retenido en la avenida central de Penonomé, provincia de Coclé, y trasladado al Centro de Detención Administrativa Migratorio de la Servicio Nacional de Migración.