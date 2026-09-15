Coclé: retienen a colombiano que ingresó como turista y ofrecía préstamos 'gota a gota'

Un hombre de nacionalidad colombiana, quien ingresó a Panamá en calidad de turista y se dedicaba al otorgamiento de préstamos informales bajo la modalidad conocida como "gota a gota", fue retenido en la avenida central de Penonomé, provincia de Coclé, y trasladado al Centro de Detención Administrativa Migratorio de la Servicio Nacional de Migración.
Un hombre de nacionalidad colombiana que ingresó a Panamá en calidad de turista pero que se dedicaba al otorgamiento de préstamos “gota a gota”, fue retenido en la avenida central de Penonomé, provincia de Coclé, y trasladado al Centro de Detención Administrativa Migratorio. pic.twitter.com/RrAVJJQGza— Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026