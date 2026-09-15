INADEH realiza segunda graduación masiva en Panamá y avanza en la entrega digital de certificados

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) realizó su segunda graduación masiva en la provincia de Panamá, con la entrega de 1,550 certificados a participantes que culminaron sus procesos de formación profesional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los graduandos proceden de los centros de formación de Tocumen, Centro India, Chepo, Los Andes, Bonifacio Pereira, Panamá Pacífico, La Chorrera y La Marquesa.

Los certificados corresponden a cursos de distintas áreas de formación, entre ellas Modistería, Equipo Pesado, Electricidad, Albañilería, Estética Corporal, Uñas Acrílicas, Cejas y Pestañas, Inglés, Marino Ordinario, Sanidad de Ganado Bovino e Informática.

INADEH ha entregado unos 3,800 certificados en graduaciones masivas

Desde 2024, el INADEH ha realizado nueve graduaciones masivas en distintas provincias del país, incluyendo Panamá, Chiriquí, la península de Azuero, Veraguas, Coclé y Bocas del Toro.

A estas jornadas se suman actividades especiales dirigidas a participantes de Marino Ordinario y del programa Profesional de Cuidado a Personas Mayores.

En total, el instituto ha entregado aproximadamente 3,800 certificados.

Estas graduaciones forman parte de las acciones destinadas a atender una deuda histórica de más de 20 años con personas que habían culminado sus cursos de formación, pero permanecían a la espera de recibir su certificación.

Certificados del INADEH ya pueden descargarse de forma digital

El INADEH también avanza en la digitalización de los certificados, una herramienta que permite a los participantes acceder a sus documentos desde cualquier punto del país.

Los certificados digitales incorporan un código QR que permite verificar su legitimidad y facilita su utilización en procesos de búsqueda de empleo y desarrollo profesional.

De acuerdo con el instituto, desde octubre de 2025 se han descargado 106,327 certificados de manera digital.

La digitalización forma parte de los cambios implementados por el INADEH para agilizar sus procesos y facilitar el acceso de los egresados a la documentación que acredita las competencias adquiridas durante su formación.

Con estas acciones, la institución busca fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de los panameños para su inserción laboral, crecimiento profesional y desarrollo humano.