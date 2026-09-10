Cursos gratuitos del INADEH: abren inscripciones para septiembre

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de septiembre.
Cursos del INADEH para septiembre
- Procesador de texto intermedio - David
- Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel avanzado - Las Lajas, Chiriquí
- Albañilería básica - Penonomé
- Calidad en los servicios logísticos y en la hospitalidad - Penonomé
- Hoja electrónica básica - Arimae
- Inglés beginner B - Chepo
- Hoja de cálculo avanzada - Bonifacio Pereira
- Elementos de la cadena de suministro - Bonifacio Pereira
- Manejo avanzado aplicaciones ofimática - Arraiján, Plaza La Marqueza
- Artesanías autóctonas - Arraiján, Plaza La Marqueza
- Higiene y maquillaje facial - Tocumen
- Barbero - Tocumen
- Formación en valores humanos - Tocumen
Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/