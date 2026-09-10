Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 17:37

Cursos gratuitos del INADEH: abren inscripciones para septiembre

Las inducciones del INADEH se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles.

INADEH abre inscripciones para cursos.

INADEH abre inscripciones para cursos.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de septiembre.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

Cursos del INADEH para septiembre

  1. Procesador de texto intermedio - David
  2. Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel avanzado - Las Lajas, Chiriquí
  3. Albañilería básica - Penonomé
  4. Calidad en los servicios logísticos y en la hospitalidad - Penonomé
  5. Hoja electrónica básica - Arimae
  6. Inglés beginner B - Chepo
  7. Hoja de cálculo avanzada - Bonifacio Pereira
  8. Elementos de la cadena de suministro - Bonifacio Pereira
  9. Manejo avanzado aplicaciones ofimática - Arraiján, Plaza La Marqueza
  10. Artesanías autóctonas - Arraiján, Plaza La Marqueza
  11. Higiene y maquillaje facial - Tocumen
  12. Barbero - Tocumen
  13. Formación en valores humanos - Tocumen

Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

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