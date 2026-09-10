Cursos gratuitos del INADEH: abren inscripciones para septiembre

INADEH abre inscripciones para cursos. INADEH

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de septiembre.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

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Cursos del INADEH para septiembre Procesador de texto intermedio - David Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel avanzado - Las Lajas, Chiriquí Albañilería básica - Penonomé Calidad en los servicios logísticos y en la hospitalidad - Penonomé Hoja electrónica básica - Arimae Inglés beginner B - Chepo Hoja de cálculo avanzada - Bonifacio Pereira Elementos de la cadena de suministro - Bonifacio Pereira Manejo avanzado aplicaciones ofimática - Arraiján, Plaza La Marqueza Artesanías autóctonas - Arraiján, Plaza La Marqueza Higiene y maquillaje facial - Tocumen Barbero - Tocumen Formación en valores humanos - Tocumen Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/