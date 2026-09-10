Tanque de gas de 25 libras: estos son los precios máximos que deben cobrarte en Panamá

Precio del tanque de gas de 25 libras en Panamá: lista por localidad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a los consumidores cuáles son los precios máximos de venta al por menor del tanque de gas de 25 libras que rigen en las distintas localidades del país.

Los precios están establecidos mediante el Decreto Ejecutivo N.º 32 del 28 de abril de 2026, que regula la venta del gas licuado de petróleo en cilindros de 11.34 kilogramos (25 libras). El decreto establece precios máximos tanto al por mayor como al por menor y tiene una vigencia de seis meses, prorrogables.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: San Miguelito perdería un diputado: Raúl Pineda cuestiona la nueva distribución de circuitos electorales

La Acodeco es la entidad encargada de ejecutar la regulación y realizar las verificaciones correspondientes para procurar que el subsidio estatal llegue efectivamente a los consumidores finales.

¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 25 libras?

El precio máximo depende de la localidad donde se realice la compra. Entre los valores informados por la Acodeco se encuentran:

¿Qué pasa si cobran más por el tanque de gas?

La Acodeco realiza verificaciones periódicas para comprobar que los agentes económicos cumplan con los precios máximos establecidos. Los comercios que incumplan las disposiciones del Decreto Ejecutivo N.º 32 pueden estar sujetos a las sanciones correspondientes.

Además, los establecimientos comerciales deben mantener visible para los consumidores el precio de venta del cilindro de gas de 25 libras, de manera que las personas puedan conocer cuánto deben pagar antes de realizar la compra.

La Acodeco también recomienda a los consumidores verificar el precio antes de adquirir el cilindro y presentar las denuncias correspondientes cuando detecten posibles incumplimientos, aportando información precisa que facilite las verificaciones.

¿Dónde consultar los precios del gas?

La Acodeco divulga a través de sus redes sociales la lista completa de los precios máximos establecidos para las distintas localidades del país.

Los consumidores pueden consultar esta información antes de comprar el tanque de gas de 25 libras y comparar el precio cobrado con el máximo establecido para su localidad.