Familiares de los 7 panameños detenidos en Cuba lanzan contundente mensaje a Camino a la Democracia

Piden no hablar en nombre de sus familiares

Los familiares de los siete ciudadanos panameños que se encuentran detenidos en Cuba expresaron este jueves su rechazo a los pronunciamientos promovidos por la organización Camino a la Democracia.

A través de un comunicado publicado por la Cancillería de Panamá, los familiares dejaron claro que no respaldan las acciones ni las declaraciones realizadas por dicha organización en relación con la situación de sus allegados.

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“Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, señalaron. “Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, señalaron.

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Los familiares enfatizaron que las declaraciones realizadas por Camino a la Democracia no representan su sentir y consideran que tampoco contribuyen de manera efectiva a resolver la situación de los siete panameños detenidos en Cuba.

Piden no hablar en nombre de sus familiares

Los familiares de siete ciudadanos panameños que se encuentran detenidos en Cuba expresaron este jueves su rechazo ante los pronunciamientos promovidos por la organización Camino a la Democracia.



“Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier… pic.twitter.com/QdnIg6Qyeb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

En el comunicado, los familiares hicieron un llamado a Camino a la Democracia y a terceros para que se abstengan de continuar realizando pronunciamientos públicos en los que se presenten como defensores o representantes de sus familiares.

La petición busca dejar establecido que cualquier posición pública relacionada con los ciudadanos panameños detenidos en Cuba no debe ser atribuida automáticamente a sus familiares.

Reconocen gestiones del Gobierno panameño

Por otro lado, los familiares reconocieron el seguimiento que, según indican, ha brindado el Gobierno de Panamá a la situación.

También destacaron las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Panamá en Cuba, dirigidas a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de sus familiares.

El pronunciamiento ocurre mientras continúa el seguimiento de la situación de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba.