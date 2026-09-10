Familiares de los 7 panameños detenidos en Cuba lanzan contundente mensaje a Camino a la Democracia

Los familiares de los siete ciudadanos panameños que se encuentran detenidos en Cuba expresaron este jueves su rechazo a los pronunciamientos promovidos por la organización Camino a la Democracia.
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Los familiares enfatizaron que las declaraciones realizadas por Camino a la Democracia no representan su sentir y consideran que tampoco contribuyen de manera efectiva a resolver la situación de los siete panameños detenidos en Cuba.
Piden no hablar en nombre de sus familiares
En el comunicado, los familiares hicieron un llamado a Camino a la Democracia y a terceros para que se abstengan de continuar realizando pronunciamientos públicos en los que se presenten como defensores o representantes de sus familiares.
La petición busca dejar establecido que cualquier posición pública relacionada con los ciudadanos panameños detenidos en Cuba no debe ser atribuida automáticamente a sus familiares.
Reconocen gestiones del Gobierno panameño
Por otro lado, los familiares reconocieron el seguimiento que, según indican, ha brindado el Gobierno de Panamá a la situación.
También destacaron las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Panamá en Cuba, dirigidas a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de sus familiares.
El pronunciamiento ocurre mientras continúa el seguimiento de la situación de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba.