Proyecto sobre electricidad: ¿cómo podría afectar a los usuarios en Panamá?

Un nuevo anteproyecto presentado en la Asamblea Nacional busca modificar la Ley 6, que regula el servicio público de electricidad en Panamá , con el objetivo de fortalecer la regulación del sector y la protección de los usuarios.

La iniciativa fue presentada por la diputada Yamireliz Chong, quien explicó que la propuesta busca introducir cambios orientados a fortalecer la gobernanza técnica, mejorar la fiscalización y reforzar los mecanismos de protección para los consumidores.

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Proyecto de electricidad: ¿Cómo podría impactar a los usuarios?

Aunque el anteproyecto todavía se encuentra en discusión y no implica por sí mismo un cambio inmediato en las tarifas eléctricas, la propuesta podría tener efectos sobre la manera en que se supervisa y regula el servicio.

El planteamiento de Chong pone el foco en una mayor fiscalización del sector y en fortalecer las herramientas destinadas a proteger a los usuarios.

La diputada @YamirelizChong presentó un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 6 que regula el servicio público de electricidad en Panamá.



Chong señaló que el objetivo es fortalecer la gobernanza técnica, mejorar la fiscalización y la protección a los usuarios. pic.twitter.com/vNy8Blwrjx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

Por ahora, no se puede afirmar que el proyecto vaya a provocar una reducción o aumento en el costo de la electricidad, ya que cualquier impacto económico dependerá del contenido final que sea aprobado y de las medidas que eventualmente se implementen.

¿Qué propone modificar?

La iniciativa plantea cambios a la Ley 6 para fortalecer tres áreas principales:

Gobernanza técnica: mejorar los mecanismos técnicos relacionados con la regulación del servicio eléctrico.

mejorar los mecanismos técnicos relacionados con la regulación del servicio eléctrico. Fiscalización: reforzar la supervisión del sector.

reforzar la supervisión del sector. Protección al usuario: fortalecer las herramientas para defender los intereses de los consumidores.

El anteproyecto deberá continuar su proceso legislativo en la Asamblea Nacional antes de convertirse, eventualmente, en una modificación de la legislación vigente.

Por ello, para los usuarios del servicio eléctrico, el principal punto de interés será conocer qué cambios concretos terminarían aprobándose y si estos tendrían algún efecto sobre las tarifas, la calidad del servicio o los mecanismos para presentar reclamos.