Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 14:59

Mi Pueblito, Cerro Ancón y Parque Summit: conozca las audiencias públicas que realizará la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá realizará audiencias públicas el 14, 16 y 21 de septiembre sobre proyectos en Mi Pueblito, Cerro Ancón, Parque Summit y otros espacios.

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Mi Pueblito, Cerro Ancón y Parque Summit

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá realizará audiencias públicas los días 14, 16 y 21 de septiembre para presentar a la ciudadanía diversos proyectos relacionados con la recuperación de espacios municipales, el ornato y aseo, así como la regulación del uso de bienes públicos.

Las jornadas permitirán a los ciudadanos conocer las propuestas y expresar sus opiniones sobre los proyectos que serán sometidos a consulta.

Audiencia sobre Mi Pueblito y Cerro Ancón

La primera audiencia se realizará el 14 de septiembre, a las 6:00 p. m., en Mi Pueblito Afroantillano.

Durante esta jornada se presentará el proyecto relacionado con el mejoramiento del Centro Turístico Municipal Mi Pueblito y del Cerro Ancón.

Parque Summit y servicio de ornato y aseo

El 16 de septiembre, a las 5:00 p. m., las audiencias se desarrollarán en el Teatro Gladys Vidal del edificio Hatillo.

En esta fecha se abordarán dos proyectos:

  • El mejoramiento del área recreativa y cultural del Parque Municipal Summit.
  • El proyecto de equipamiento para el Servicio Municipal de Ornato y Aseo en los corregimientos de Calidonia, El Chorrillo, Santa Ana, Bella Vista, Curundú y San Felipe.

¿Qué se discutirá el 21 de septiembre?

Las dos últimas audiencias se realizarán el 21 de septiembre, a las 5:00 p. m., también en el Teatro Gladys Vidal.

Una de ellas abordará el proyecto de acuerdo que establece los lineamientos para remover vehículos, objetos o estructuras que obstruyan o dañen servidumbres públicas, aceras, vías municipales y áreas verdes.

La segunda tratará sobre la regulación del alquiler de espacios del Parque Norte, con excepción de las áreas destinadas a actividades deportivas.

Participación ciudadana

La Alcaldía señaló que estas audiencias forman parte de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana de la administración municipal.

A través de estas consultas, la ciudadanía podrá conocer los proyectos, presentar sus opiniones y aportar elementos que permitan enriquecer las propuestas antes de la toma de decisiones.

Para los ciudadanos interesados, las fechas clave son el 14, 16 y 21 de septiembre, con actividades en Mi Pueblito Afroantillano y el Teatro Gladys Vidal, según corresponda.

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