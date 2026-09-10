Operación Fisher: 14 personas son condenadas por blanqueo de capitales y asociación ilícita

Los condenados con el resultado del proceso derivado de la operación Fisher.

Tras un juicio de 14 meses, 14 personas, entre ellas el líder de la organización y dos sociedades jurídicas, fueron condenadas por el delito de blanqueo de capitales, mientras que siete de los implicados también recibieron condena por asociación ilícita para delinquir. La resolución judicial es el resultado del proceso derivado de la operación Fisher, ejecutada por las autoridades en diciembre de 2021.

La operación tuvo como objetivo principal desarticular una red criminal vinculada al denominado Clan del Golfo, la cual operaba en la Costa Arriba y la Costa Abajo de la provincia de Colón. La estructura utilizaba el territorio panameño como ruta estratégica para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos mediante embarcaciones y vehículos con compartimentos ocultos.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la organización recibía y almacenaba cargamentos de sustancias ilícitas provenientes de Colombia, los cuales eran ocultados en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros depósitos clandestinos para moverlos por el país y enviarlos hacia el norte en lanchas rápidas.

Como resultado de las acciones judiciales y operativas del caso Fisher se alcanzaron los siguientes logros:

Incautación de droga: Confiscación de 1,5 toneladas de sustancias ilícitas.

Confiscación de 1,5 toneladas de sustancias ilícitas. Incautación de dinero y activos: Decomiso de aproximadamente 10 millones de dólares en efectivo y cerca de 20 millones de dólares en bienes, entre los que se incluyen al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego.

Decomiso de aproximadamente 10 millones de dólares en efectivo y cerca de 20 millones de dólares en bienes, entre los que se incluyen al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego. Acuerdos de pena: Validación de múltiples acuerdos de pena promovidos por el Ministerio Público con varios de los procesados.

La audiencia para la lectura formal de la sentencia fue fijada para el próximo 6 de octubre.