"Hablar importa": Minsa lleva campaña "Suéltalo" al Metro para prevenir el suicidio

Con el propósito de promover una cultura de prevención, reducir el estigma sobre los trastornos mentales y facilitar el acceso a ayuda profesional, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó este jueves 10 de septiembre la campaña “Suéltalo”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las regiones de salud Metropolitana, Panamá Norte y San Miguelito, además de la colaboración del Metro de Panamá y la Fundación ReFuVa. El lanzamiento se realizó en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

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“Hablar importa, escuchar importa y pedir ayuda también”

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la campaña utiliza mensajes sencillos para promover la conversación y la búsqueda de apoyo ante situaciones relacionadas con la salud mental. Entre los mensajes de la iniciativa destacan: “hablar importa, escuchar importa y pedir ayuda también”.

El ministro recordó que las instalaciones de salud cuentan con psiquiatras, psicólogos y personal especializado en salud mental para atender a las personas que necesiten orientación o apoyo profesional.

¿Por qué la campaña se lleva al Metro de Panamá?

El Minsa escogió las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá como uno de los espacios para desarrollar la campaña debido a la gran cantidad de personas que utilizan diariamente este sistema de transporte.

Según explicó Boyd Galindo, por ambas líneas transitan más de 80 mil personas diariamente y en este sistema se han registrado intentos de suicidio.

Como parte de la iniciativa, personal de salud y de promoción de la salud estará brindando orientación a los usuarios. Además, el Minsa cuenta con un carro móvil de salud mental para apoyar a quienes requieran atención especializada.

Minsa alerta sobre la importancia de la prevención

El director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, señaló que las estadísticas disponibles reflejan la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir la conducta suicida.

Según el funcionario, el 87% de las víctimas son hombres, mientras que existe una preocupación particular por la población adolescente de entre 10 y 18 años. Torres explicó que la campaña cuenta con un equipo multidisciplinario encargado de brindar orientación y apoyo a las personas que necesiten ayuda profesional.

Estas son las estaciones donde se realizó el lanzamiento

Las actividades de “Suéltalo” se desarrollaron en las estaciones:

Villa Zaita

San Isidro

Los Andes

San Miguelito

Cincuentenario

Los Pueblos

Iglesia del Carmen

5 de Mayo

El Minsa destacó que la campaña busca impulsar la educación, la detección temprana y la búsqueda oportuna de ayuda, además de contribuir a eliminar los estigmas relacionados con los problemas de salud mental.

La institución reiteró que pedir ayuda ante una situación de crisis emocional o de salud mental es un paso importante y que los servicios de salud cuentan con profesionales capacitados para brindar orientación y atención.