Punta Chame: reubican 577 huevos de tortugas marinas para protegerlos durante su incubación

Un total de 577 huevos de tortuga marina fueron reubicados en el vivero de Punta Chame para garantizar su protección durante el periodo de incubación, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La institución detalló que la reubicación se llevó a cabo tras el hallazgo de cuatro nidos en Playa Cabezo y Playa Vivero. El descubrimiento se dio durante patrullajes de control y vigilancia efectuados en conjunto con la Fundación Tortuguias dentro del área protegida Manglares de la Bahía de Chame y sus zonas de amortiguamiento.