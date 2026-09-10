Punta Chame: reubican 577 huevos de tortugas marinas para protegerlos durante su incubación

Un total de 577 huevos de tortuga marina fueron reubicados en el vivero de Punta Chame para garantizar su protección durante el periodo de incubación, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
Un total de 577 huevos de tortugas marinas fueron reubicados en el vivero de Punta Chame, con el objetivo de que permanezcan protegidos durante su incubación, informó @MiAmbientePma.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026
Detalla que la reubicación se desarrolló tras detectar cuatro nidos en Playa Cabezo y Playa… pic.twitter.com/jOquABvwLt