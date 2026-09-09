Proyecto de Ley 491 para jubilados en Panamá: cuánto podrían aumentar las pensiones

El Proyecto de Ley 491 mantiene la atención de los jubilados y pensionados en Panamá que contempla la creación de un fondo especial, financiado mediante un cobro a la actividad portuaria, con el objetivo de elevar las jubilaciones y pensiones hasta establecer un monto mínimo de B/.600.

¿Cuánto podrían aumentar las pensiones?

El Proyecto de Ley 491 plantea llevar las jubilaciones y pensiones a un mínimo de B/.600 mensuales. Esto significa que el posible aumento no sería de B/.600 para todos los beneficiarios. El incremento dependería del monto que actualmente recibe cada jubilado o pensionado.

Por ejemplo, una persona que actualmente recibe B/.400 tendría que recibir B/.200 adicionales para alcanzar los B/.600 propuestos, mientras que quien ya recibe B/.600 o más no tendría un aumento hasta ese monto bajo este planteamiento.

El beneficio y las condiciones específicas dependerán del contenido definitivo de la iniciativa y de su eventual aprobación y reglamentación.

¿De dónde saldrían los fondos?

La propuesta establece la creación de un fondo especial que sería financiado mediante un cobro a la actividad portuaria. Con estos recursos se buscaría financiar el aumento necesario para que las jubilaciones y pensiones contempladas en el proyecto alcancen el mínimo establecido.

¿Qué está pasando con el Proyecto 491?

Durante el mes de agosto, u grupo de jubilados realizó un cierre de vía en la avenida de los Mártires para exigir la aprobación del Proyecto de Ley 491. Esto ocasionó que la submesa técnica encargada del análisis del Proyecto de Ley 491 mantenía una nueva reunión para impulsar la discusión de la iniciativa en la Asamblea Nacional.

Los jubilados también han planteado como objetivo que, una vez aprobado por el Órgano Legislativo, el proyecto sea enviado al Ejecutivo para la eventual sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino.