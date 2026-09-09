Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 15:12

INADEH abre convocatoria para Certificación de Buenas Prácticas de Refrigeración

La convocatoria para la Certificación de Buenas Prácticas de Refrigeración del INADEH se llevará a cabo de manera presencial.

INADEH abre convocatoria para certificación.

INADEH abre convocatoria para certificación.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que, del 9 al 16 de septiembre, estará abierta la convocatoria para la Certificación de Buenas Prácticas de Refrigeración, bajo la norma de competencia laboral.

Este proceso es presencial y gratuito, y permitirá a los profesionales del área certificar sus conocimientos, mejorar su perfil laboral y fortalecer su hoja de vida.

Requisitos para los interesados en la certificación del INADEH

  • Tener nacionalidad panameña.

  • Ser mayor de edad.

  • Contar con una experiencia laboral mínima de seis meses en el área de la norma a certificar y haber completado el curso de Buenas Prácticas de Refrigeración.

  • Tener disponibilidad para cumplir con la evaluación presencial en los horarios establecidos por el INADEH (las notificaciones se enviarán por correo electrónico desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Competencia Laboral).

  • Completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web o sedes del INADEH.

  • Poseer una cuenta de correo electrónico personal y activa.

  • Asistir a la jornada de sensibilización e inducción.

Para más detalles, los interesados pueden escribir al correo electrónico: [email protected].

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