INADEH abre convocatoria para Certificación de Buenas Prácticas de Refrigeración

Tener nacionalidad panameña.

Ser mayor de edad.

Contar con una experiencia laboral mínima de seis meses en el área de la norma a certificar y haber completado el curso de Buenas Prácticas de Refrigeración.

Tener disponibilidad para cumplir con la evaluación presencial en los horarios establecidos por el INADEH (las notificaciones se enviarán por correo electrónico desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Competencia Laboral).

Completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web o sedes del INADEH.

Poseer una cuenta de correo electrónico personal y activa.