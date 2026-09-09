Stefany Peñalba defiende su gestión en Arraiján: "Servir es nuestra verdadera vocación"

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , defendió la labor que desarrolla al frente del municipio y aseguró que el servicio a la comunidad constituye una de las principales motivaciones de su gestión.

A través de una información compartida por la Alcaldía de Arraiján , Peñalba destacó que ejercer una función pública va más allá de las responsabilidades administrativas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Feria de empleo 2.0: paso a paso para inscribirse al evento de la Alcaldía de Panamá

“Servir no es solo una función administrativa, es nuestra verdadera vocación”, manifestó la alcaldesa. “Servir no es solo una función administrativa, es nuestra verdadera vocación”, manifestó la alcaldesa.

Peñalba señaló que, desde el inicio de su administración, se estableció como objetivo estar presente en los sectores y comunidades donde existe mayor necesidad, especialmente entre personas que, según afirmó, durante años fueron invisibles para la gestión pública.

Stefany Peñalba defiende su gestión como alcaldesa de Arraiján

View this post on Instagram

Para la alcaldesa, cada persona que recibe apoyo representa una motivación para continuar trabajando por el distrito.

“La política, cuando se ejerce con vocación y servicio, se transforma en una herramienta poderosa de bienestar”, expresó.

Peñalba también sostuvo que su administración no está enfocada únicamente en ocupar un cargo, sino en generar un impacto en la vida de los ciudadanos y trabajar en la construcción de un Arraiján que calificó como “más justo y humano”.

“Seguimos trabajando incansablemente, con la convicción de que el servicio a nuestra gente es el motor que mueve nuestra gestión”, concluyó.