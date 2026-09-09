Panameños podrán postularse por becas para estudiar ciberseguridad

Hasta el 30 de noviembre estará abierta la convocatoria para el programa de formación en ciberseguridad 2027 del Information Risk and Security Institute (IRSI), iniciativa que forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (SISAP). Para esta edición se otorgarán 200 becas entre postulantes de 13 países de América Latina, incluido Panamá.

Cada beca cubre en su totalidad una formación valorada en US$5,000 por estudiante. El programa cuenta con el apoyo de SISAP y de la Asociación Superación a Través de la Educación (SUPEDUC), y está dirigido a universitarios y profesionales del área de tecnología que quieran desarrollar conocimientos en seguridad de la información.

Cada beca cubre en su totalidad una formación valorada en US$5,000 por estudiante Cortesía

La convocatoria está abierta a estudiantes que cursen el cuarto año de Ingeniería en Sistemas o carreras afines y a profesionales que ya trabajen en tecnología de la información, siempre que cumplan con los requisitos de admisión. No se requiere experiencia previa en ciberseguridad. Según su desempeño, los graduados también pueden ser considerados para oportunidades laborales en SISAP y otras organizaciones del sector.

Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su aplicación a través del sitio oficial de IRSI Admisiones.