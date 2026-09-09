Registro de ofensores sexuales será habilitado en Panamá Conecta: esto se podrá consultar

El Registro Oficial de Ofensores Sexuales será habilitado próximamente en la plataforma Panamá Conecta , como parte de un proyecto que permitirá a los ciudadanos consultar información relacionada con las personas incluidas en esta base de datos.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, informó que el desarrollo tecnológico del registro ya culminó y que actualmente se está a la espera de la firma de un convenio jurídico para ponerlo a disposición del público.

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Panamá Conecta: ¿Cuándo estará disponible el registro?

De acuerdo con Fábrega, el Registro Oficial de Ofensores Sexuales podría estar disponible en las próximas semanas. Sin embargo, antes de habilitar la consulta pública debe completarse la firma del convenio jurídico correspondiente.

En las próximas semanas se habilitará el Registro Oficial de Ofensores Sexuales en la plataforma Panamá Conecta.



El administrador de la @aigesinnovacion, Adolfo Fábrega, dijo que ya terminaron el desarrollo y que están a la espera de la firma de un convenio jurídico para hacerlo… pic.twitter.com/zrqOgVpk2t — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Esto significa que, por el momento, el registro todavía no está disponible para consulta pública en Panamá Conecta.

¿Qué se podrá consultar?

Fábrega explicó que el proyecto contempla inicialmente la creación de una base de datos organizada de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con información sobre los ofensores sexuales.

Posteriormente, se habilitará el listado para que los ciudadanos puedan realizar consultas.

“El primer entregable que tenemos es un registro, de manera que exista una base de datos debidamente organizada de la DIJ con los ofensores sexuales, y posteriormente el listado, de manera que un ciudadano pueda consultar”, explicó Fábrega. “El primer entregable que tenemos es un registro, de manera que exista una base de datos debidamente organizada de la DIJ con los ofensores sexuales, y posteriormente el listado, de manera que un ciudadano pueda consultar”, explicó Fábrega.

De esta manera, el proyecto contempla dos componentes: primero, la organización y consolidación de la información en una base de datos y, posteriormente, la habilitación de la consulta ciudadana.

El desarrollo tecnológico del registro ya fue completado, según informó Fábrega. El paso pendiente es la firma del convenio jurídico, requisito previo para que la información pueda ser puesta a disposición de los ciudadanos mediante Panamá Conecta.

Una vez concluido este proceso, se espera que el Registro Oficial de Ofensores Sexuales pueda ser consultado públicamente en la plataforma.