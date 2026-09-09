Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 11:03

Cambios viales desde hoy en San Francisco: estas calles modificarán su sentido

La ATTT recomendó a los conductores mantener la precaución durante los cambios viales establecidos en San Francisco.

﻿Cambios viales desde en San Francisco.

﻿Cambios viales desde en San Francisco.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que a partir de este miércoles 9 de septiembre comenzará a regir un cambio vial en el corregimiento de San Francisco, específicamente en la calle 71 con sentido hacia la vía Israel.

La ATTT recomendó a los conductores mantener la precaución, respetar la nueva señalización vial y seguir las indicaciones del personal inspectivo desplegado en la zona.

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ATTT: cambios viales en San Francisco

Calle 71: 9 de septiembre

  • Sentido vía Israel - Calle 50: desde vía Israel, ingresando por el Hotel Ramada, frente al Instituto Técnico Don Bosco, hacia Calle 50.

Segundo cambio vial el San Francisco

Calle 70 - 11 de septiembre

  • Sentido a Calle 50 - Vía Israel: desde Calle 50, ingresando por la calle Nuestra Señora de Guadalupe y Farma Value, hacia vía Israel.

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