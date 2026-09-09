Cambios viales desde hoy en San Francisco: estas calles modificarán su sentido

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que a partir de este miércoles 9 de septiembre comenzará a regir un cambio vial en el corregimiento de San Francisco, específicamente en la calle 71 con sentido hacia la vía Israel.
Le podría interesar: Metro y Metrobús: conoce la nueva aplicación para consultar y recargar tu tarjeta
ATTT: cambios viales en San Francisco
Calle 71: 9 de septiembre
- Sentido vía Israel - Calle 50: desde vía Israel, ingresando por el Hotel Ramada, frente al Instituto Técnico Don Bosco, hacia Calle 50.
Segundo cambio vial el San Francisco
Calle 70 - 11 de septiembre
- Sentido a Calle 50 - Vía Israel: desde Calle 50, ingresando por la calle Nuestra Señora de Guadalupe y Farma Value, hacia vía Israel.