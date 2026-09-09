Anuncian servicio irregular de agua en algunos sectores de la ciudad este viernes

IDAAN anuncia servicio irregular de agua potable. Imani - unsplash

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el viernes 11 de septiembre de 2026, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., personal de Proyectos Especiales realizará la desviación de una línea de agua potable(de 8 a 6 pulgadas) en la avenida La Soberanía, corregimiento de Ancón, frente a la estación de la Policía Nacional.

Durante la ejecución de las labores, se registrará una suspensión o baja presión en el suministro de agua potable en los sectores de La Boca, Balboa, Amador y las calles Crotton y Tabernilla.

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Por ello, la institución exhorta a los residentes de estas zonas a tomar las medidas necesarias para abastecerse mientras se desarrollen los trabajos. ¡Atención!



Realizaremos trabajos de desviación de una tubería en la avenida La Soberanía este viernes 11 de septiembre. pic.twitter.com/36Ey2F6Db7 — IDAAN (@IDAANinforma) September 8, 2026