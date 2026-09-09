Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 10:11

Anuncian servicio irregular de agua en algunos sectores de la ciudad este viernes

El IDAAN informó que este viernes se llevará a cabo una jornada de trabajo que brindará un servicio irregular de agua en Ancón.

IDAAN anuncia servicio irregular de agua potable. 

IDAAN anuncia servicio irregular de agua potable. 

Imani - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el viernes 11 de septiembre de 2026, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., personal de Proyectos Especiales realizará la desviación de una línea de agua potable(de 8 a 6 pulgadas) en la avenida La Soberanía, corregimiento de Ancón, frente a la estación de la Policía Nacional.

Durante la ejecución de las labores, se registrará una suspensión o baja presión en el suministro de agua potable en los sectores de La Boca, Balboa, Amador y las calles Crotton y Tabernilla.

Por ello, la institución exhorta a los residentes de estas zonas a tomar las medidas necesarias para abastecerse mientras se desarrollen los trabajos.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Por qué si Panamá tiene tanta agua hay comunidades que siguen sin agua potable?

Sequía en Panamá: estas son las zonas que podrían enfrentar mayores problemas de agua

¿Habrá agua suficiente en Panamá? Esto se sabe sobre la situación hídrica

Recomendadas

Más Noticias