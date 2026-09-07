Pago de la primera quincena de septiembre: ¿cuándo depositan a los servidores públicos?

Pago de la primera quincena de septiembre

Los servidores públicos de Panamá ya tienen fecha para el pago de la primera quincena de septiembre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció un calendario de desembolsos dividido en tres grupos, con pagos que comenzarán este viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con el calendario oficial del MEF, el primer desembolso de la primera quincena de septiembre se realizará el viernes 11 de septiembre, mientras que los siguientes grupos recibirán su pago el lunes 14 y martes 15 de septiembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: MIDES: estas son las fechas de pago de septiembre para beneficiarios de programas sociales

Pago de primera quincena: ¿Quiénes cobran primero?

El primer grupo de servidores públicos recibirá el pago de la primera quincena este viernes 11 de septiembre.

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Por ello, los servidores públicos deben verificar a qué grupo pertenecen para conocer la fecha que corresponde a su depósito.

Calendario de pagos del MEF para septiembre

El calendario del MEF contempla los pagos correspondientes al segundo semestre de 2026 y establece las fechas de desembolso de los salarios de los servidores públicos.

Para la primera quincena de septiembre, las fechas clave son:

11 de septiembre: primer grupo.

primer grupo. 14 de septiembre: segundo grupo.

segundo grupo. 15 de septiembre: tercer grupo.

La segunda quincena tendrá un calendario diferente, por lo que los servidores públicos deberán consultar la fecha correspondiente cuando se aproxime el siguiente período de pago.

El calendario oficial del MEF permite a los trabajadores del sector público organizar sus finanzas y conocer con anticipación cuándo está programado el depósito de su salario.