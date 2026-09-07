Ministro de Comercio confirma vencimiento del Control de Precios

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que venció el programa de Control de Precios. La medida no se renovará y será sustituida por la iniciativa gubernamental "Panamá pa' ti".
Asimismo, Moltó afirmó que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) contribuye a la oferta de productos de calidad y a costos módicos a través de las agrotiendas y las ferias libres.
"El Estado está trabajando en la canasta 'Panamá pa' ti', que prontamente vamos a ofrecer a los ciudadanos en un acuerdo con la empresa privada".