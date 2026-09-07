Ministro de Comercio confirma vencimiento del Control de Precios

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que venció el programa de Control de Precios. La medida no se renovará y será sustituida por la iniciativa gubernamental "Panamá pa' ti".

De acuerdo con el titular de la cartera, la regulación saliente provocó distorsiones como la exclusión del arroz de primera del mercado. Ante este escenario, el Gobierno plantea ofrecer a la ciudadanía alimentos a precios accesibles mediante alianzas con la empresa privada.

Asimismo, Moltó afirmó que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) contribuye a la oferta de productos de calidad y a costos módicos a través de las agrotiendas y las ferias libres.

"El Estado está trabajando en la canasta 'Panamá pa' ti', que prontamente vamos a ofrecer a los ciudadanos en un acuerdo con la empresa privada".