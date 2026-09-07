Festival Ícaro Panamá lleva el cine centroamericano a siete ciudades del interior del país

Tras culminar su programación en la ciudad de Panamá, el 19.º Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano continúa su recorrido por el país y, del 7 al 11 de septiembre, llegará a Colón, Metetí, David, Boquete, Puerto Armuelles, Changuinola y Almirante, como parte de su apuesta por descentralizar el acceso al cine y ampliar la participación de las comunidades del interior. Todas las funciones serán de entrada gratuita.

En Colón, el festival tendrá como sede el Centro de Arte y Cultura, mientras que en Darién, por primera vez, la programación llegará a Metetí, específicamente al Centro Regional Universitario.

La programación también tendrá una amplia presencia en Chiriquí, con actividades en David en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y en NAWA Café Galería; en Boquete, en su biblioteca; y en Puerto Armuelles, en el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes. En Bocas del Toro, el Ícaro llegará a Changuinola y Almirante, con funciones en el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore y en el Parque Centenario, respectivamente.

La cartelera reúne cortometrajes y largometrajes documentales y de ficción, de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, además de producciones invitadas de México, Italia y República Dominicana. Para más información sobre la cartelera del festival síganos en nuestras redes sociales: @faepanama y @icaropanama y en www.festivalicaropanama.com