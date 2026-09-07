Gabriela Lineth González: quién es la nueva Miss Universe Panamá 2026

Panamá ya tiene nueva reina. Gabriela Lineth González del Valle fue coronada el pasado fin de semana como Miss Universe Panamá 2026, convirtiéndose en la representante del país.

Con 1.83 metros de estatura, 20 años y el sueño de convertirse en doctora, la joven chiricana, conocida como “Gabilineth”, llega a esta nueva etapa con mucho más que belleza y porte. Mezcla preparación académica, talento, disciplina y seguridad.

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¿Será González la próxima mujer que lleve la corona del Miss Universo?

Tras recibir la corona, González se encargará de representar a Panamá en el próximo Miss Universo, donde buscará dejar el nombre del país en alto y demostrar que una reina va mucho más allá de una corona.

Finalmente, la nueva Miss Universe Panamá comienza desde hoy una etapa llena de compromisos, preparación y expectativas, mientras el público empieza a conocer más de la mujer que tendrá la responsabilidad de llevar la bandera panameña al certamen de belleza más importante del mundo.