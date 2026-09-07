Alcaldía de Panamá realiza pagos de Prima de Antigüedad

La Alcaldía de Panamá elevó a B/.1,710,909.10 el monto ya pagado de la Prima de Antigüedad a exfuncionarios municipales, como parte del proceso de atención y respuesta a las solicitudes acumuladas de administraciones desde el 2014.

De acuerdo con el más reciente informe de gestión, actualizado al 4 de septiembre de 2026, un total de 938 exfuncionarios han recibido sus pagos, consolidando el avance de la actual administración en el cumplimiento de estos compromisos.

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Pago de prima de antigüedad por la Alcaldía será a través de solicitudes recibidas

La Dirección de Recursos Humanos registra 3,662 solicitudes recibidas, de las cuales 2,631 ya han sido respondidas. Actualmente, la Alcaldía reporta un saldo de B/.2,252,608.00 en fondos disponibles en ahorros, recursos que permiten cubrir las planillas que se encuentran en trámite y la proyección de pagos contemplada hasta las planillas correspondientes al año 2024.

Para que los pagos se hagan efectivos deben cumplir con una serie de requisitos que van desde la certificación hasta el refrendo por parte de la Contraloría General de la República, proceso que puede extenderse hasta 6 meses.

La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará avanzando en la revisión y procesamiento de los expedientes, bajo un esquema de gestión orientado a atender los compromisos pendientes con quienes prestaron servicios a la institución.