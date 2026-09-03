Mercado San Felipe Neri realizará "Mesa de ofertas" este viernes 4 de septiembre

La Alcaldía de Panamá anunció que este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo la “Mesa de ofertas” en el Mercado San Felipe Neri, en un horario de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
Este viernes 4 de septiembre habrá una “Mesa de ofertas” en el Mercado San Felipe Neri, en horario de 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026
“Los comerciantes pondrán a disposición variedad y calidad de productos nutritivos a los mejores precios y en un solo lugar, donde además puedes… pic.twitter.com/hNpcsFtjWL