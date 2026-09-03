Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 15:11

Mercado San Felipe Neri realizará "Mesa de ofertas" este viernes 4 de septiembre

Durante la actividad, los comerciantes del Mercado San Felipe Neri ofrecerán una amplia variedad de productos.

Mercado San Felipe Neri.

Mercado San Felipe Neri.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció que este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo la “Mesa de ofertas” en el Mercado San Felipe Neri, en un horario de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Durante la actividad, los comerciantes ofrecerán una amplia variedad de productos para la despensa a precios accesibles desde B/. 1.00, con el objetivo de brindar diversas opciones de compra y garantizar calidad al consumidor en un solo lugar.

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