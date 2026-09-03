Malaria en Panamá: casos bajan y Minsa refuerza estrategia

Panamá registra una reducción de los casos acumulados de malaria y, como parte de los esfuerzos para continuar avanzando hacia la eliminación de esta enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) firmaron un nuevo Memorándum de Entendimiento.

De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante la semana epidemiológica 34 de 2026 se contabilizan 5,298 casos acumulados de malaria. La cifra representa una disminución frente a los 10,663 casos registrados en el mismo período de 2024 y los 7,758 casos contabilizados en 2025.

Panamá fortalece la estrategia contra la malaria

El nuevo acuerdo entre el Minsa y CHAI busca continuar fortaleciendo el análisis de la información epidemiológica, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y las acciones dirigidas a reducir la transmisión de la enfermedad.

Boyd Galindo destacó que la alianza con CHAI ha brindado durante más de una década acompañamiento técnico, innovación y evidencia para fortalecer las estrategias contra la malaria.

El ministro señaló que estos esfuerzos han permitido incorporar nuevas herramientas y mejorar el análisis de los datos epidemiológicos para orientar las decisiones de salud pública.

Por su parte, Carlos Echeverría, director regional de operaciones y representante legal de CHAI, resaltó el compromiso de Panamá con la eliminación de la malaria y recordó que el país fue el primero de la región en acoger esta iniciativa.

MINSA: Vigilancia en comunidades de difícil acceso

El Departamento de Control de Vectores del Minsa forma parte de la iniciativa nacional para la erradicación de la malaria desde 1956.

Desde entonces, los equipos de control de vectores han mantenido labores de vigilancia, diagnóstico y control en comunidades de difícil acceso.

El Minsa señaló que Panamá ha fortalecido las acciones de prevención, vigilancia, diagnóstico y tratamiento oportuno, particularmente en las comunidades más afectadas.

Aunque los casos muestran una reducción respecto a años anteriores, las autoridades mantienen la malaria como un desafío de salud pública que requiere continuar reforzando las medidas de prevención, vigilancia y atención.