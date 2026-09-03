Oficial panameña de marina mercante permanece retenida en aeropuerto de Honduras

La oficial panameña de marina mercante, Alisson Castañeda, solicitó la intervención de las autoridades tras ser retenida en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, en Honduras, debido a la falta de un sello en sus documentos de viaje cuando se dirigía a embarcarse en el puerto de Roatán.
Ante esta situación, la tripulante solicitó el respaldo de las autoridades migratorias de Panamá y Honduras para lograr su liberación. Asimismo, pidió a las entidades hondureñas mayor claridad en la divulgación de los requisitos de ingreso a su territorio.