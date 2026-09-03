Oficial panameña de marina mercante permanece retenida en aeropuerto de Honduras

Oficial panameña de marina mercante, Alisson Castañeda.

Por Ana Canto La oficial panameña de marina mercante, Alisson Castañeda, solicitó la intervención de las autoridades tras ser retenida en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, en Honduras, debido a la falta de un sello en sus documentos de viaje cuando se dirigía a embarcarse en el puerto de Roatán.

De acuerdo con el testimonio de Castañeda, permanece retenida desde hace dos días en una habitación en la que debe tocar la puerta para realizar cualquier solicitud y cuyo baño no se encuentra operativo. En el recinto se hallan otras personas recluidas que tampoco cuentan con acceso regular a agua ni a alimentos.

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Ante esta situación, la tripulante solicitó el respaldo de las autoridades migratorias de Panamá y Honduras para lograr su liberación. Asimismo, pidió a las entidades hondureñas mayor claridad en la divulgación de los requisitos de ingreso a su territorio. La oficial panameña de marina mercante, Alisson Castañeda, solicitó ayuda a las autoridades, luego de ser retenida en el aeropuerto San Pedro de Sula, en Honduras, por falta de un sello cuando se dirigía a embarcarse en el puerto de Roatán. pic.twitter.com/zkjr0u0Vx0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026