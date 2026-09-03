Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 13:48

Teleférico de San Miguelito: comunidades beneficiadas y estaciones

El Teleférico contempla un recorrido de 6.6 kilómetros y la construcción de seis estaciones, con lo que se ampliarán las opciones de movilidad.

Teleférico de San Miguelito: estas son las comunidades que se beneficiarán

Teleférico de San Miguelito: estas son las comunidades que se beneficiarán

@Metrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las comunidades de Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter tendrán una nueva alternativa de transporte con el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito, que busca mejorar la conexión entre estos sectores, otras áreas de la ciudad y la red del Metro de Panamá.

El proyecto contempla un recorrido de 6.6 kilómetros y la construcción de seis estaciones, con lo que se ampliarán las opciones de movilidad para los residentes de estas comunidades.

La obra fue adjudicada a Doppelmayr Panamá Corp. por un monto de B/.255,163,788.03, lo que representa un nuevo avance en el desarrollo de esta alternativa de transporte público.

Contenido de interés: Metro de Panamá adjudica el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito por B/.255.1 millones

Comunidades beneficiadas del Teleférico

Entre los sectores que tendrán acceso al nuevo sistema se encuentran:

  • Samaria
  • Mano de Piedra
  • Valle de Urracá
  • Torrijos Carter

El teleférico permitirá conectar estas comunidades con otros puntos de San Miguelito y la ciudad de Panamá, además de facilitar la conexión con la red del Metro de Panamá.

La incorporación de este sistema busca ampliar las alternativas de transporte público y ofrecer una opción de movilidad para sectores que enfrentan retos de conectividad debido a las características del terreno y la circulación vial.

Con la adjudicación del proyecto, el Teleférico de Panamá y San Miguelito avanza hacia una nueva etapa dentro de los planes para fortalecer el sistema de transporte público del área metropolitana.

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