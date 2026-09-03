Teleférico de San Miguelito: comunidades beneficiadas y estaciones

Las comunidades de Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter tendrán una nueva alternativa de transporte con el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito, que busca mejorar la conexión entre estos sectores, otras áreas de la ciudad y la red del Metro de Panamá.
La obra fue adjudicada a Doppelmayr Panamá Corp. por un monto de B/.255,163,788.03, lo que representa un nuevo avance en el desarrollo de esta alternativa de transporte público.
Contenido de interés: Metro de Panamá adjudica el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito por B/.255.1 millones
Comunidades beneficiadas del Teleférico
Entre los sectores que tendrán acceso al nuevo sistema se encuentran:
- Samaria
- Mano de Piedra
- Valle de Urracá
- Torrijos Carter
El teleférico permitirá conectar estas comunidades con otros puntos de San Miguelito y la ciudad de Panamá, además de facilitar la conexión con la red del Metro de Panamá.
La incorporación de este sistema busca ampliar las alternativas de transporte público y ofrecer una opción de movilidad para sectores que enfrentan retos de conectividad debido a las características del terreno y la circulación vial.
Con la adjudicación del proyecto, el Teleférico de Panamá y San Miguelito avanza hacia una nueva etapa dentro de los planes para fortalecer el sistema de transporte público del área metropolitana.