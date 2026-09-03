Bonos e incentivos a instituciones públicas son discutidos en la Asamblea Nacional

El diputado Ernesto Cedeño presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 492, el cual propone adicionar un artículo al Capítulo III, denominado “Presupuesto de Gastos”, del Título II del Código Fiscal.

Durante la primera reunión de la Subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Víctor Castillo, se inició el análisis de la propuesta legislativa. El objetivo de la iniciativa es establecer criterios para el reconocimiento y pago de incentivos o bonificaciones en las instituciones públicas, tomando como referencia el comportamiento de la recaudación tributaria corriente del Gobierno central.

Castillo destacó la importancia de mantener un proceso de consulta con las instituciones involucradas, con el fin de contar con elementos técnicos y administrativos que permitan avanzar hacia la discusión en primer debate.

En la reunión participaron representantes de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración, la Dirección General de Carrera Administrativa, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de la República.

Durante la sesión, los voceros institucionales explicaron que existen entidades cuyos incentivos o bonificaciones se financian a través de fondos de autogestión, por lo que señalaron la necesidad de evaluar las particularidades de aquellos organismos que generan sus propios recursos.