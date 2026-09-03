Waved lleva su modelo educativo 'Ready For Life' a El Salvador y amplía el impacto de su experiencia desarrollada en Panamá

Después de una década trabajando con niños, niñas y jóvenes de comunidades costeras en Panamá, la organización panameña Waved da un nuevo paso en su trayectoria con la expansión de su modelo educativo ‘Zona Waved’ a El Salvador, donde inició un proyecto piloto en Punta Mango, Surf City 2, para beneficiar a 100 estudiantes del Centro Escolar Cantón Agua Fría.

La iniciativa representa la primera experiencia de Waved fuera de Panamá y busca adaptar a una nueva comunidad costera un modelo que combina educación complementaria, seguridad oceánica, surf, desarrollo de valores y preparación para la vida.

La Zona Waved Punta Mango fue desarrollada con varias alianzas. El proyecto contempla un espacio de formación complementaria dirigido a niños, niñas y jóvenes de la comunidad de Agua Fría, ubicada próxima a Punta Mango, una zona con creciente actividad turística y vocación por el surf.

Un modelo educativo ‘Hecho en Panamá’

Durante los últimos 10 años, Waved ha desarrollado en Panamá su modelo educativo ‘Zona Waved’, diseñado para complementar la educación formal de estudiantes de comunidades costeras. Su propuesta integra programas de Seguridad Oceánica, Surf & Valores, Lectoescritura, Inglés y Orientación Vocacional, con un énfasis transversal en valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad.

El objetivo es que los jóvenes no solo desarrollen nuevas habilidades, sino que estén mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida y construir un camino hacia sus propias metas.

“Llevar nuestro modelo a El Salvador representa un paso muy importante para Waved y, sobre todo, una oportunidad para demostrar que una experiencia desarrollada desde Panamá puede generar nuevas oportunidades para jóvenes de otras comunidades costeras de la región”, señaló Bastian Barnbeck, fundador y director ejecutivo de Waved, quien llegó a Panamá en 2016 con una mochila, una tabla de surf, algunos ahorros y muchas ideas.

Punta Mango: una nueva oportunidad para los jóvenes

La elección de Punta Mango responde al crecimiento que está experimentando la zona oriental de El Salvador y a su potencial como destino turístico vinculado al surf, el ecoturismo, el bienestar y la pesca. Para Waved, este contexto representa una oportunidad para que la formación de los jóvenes esté conectada con las nuevas posibilidades económicas que están surgiendo en sus propias comunidades La iniciativa también busca sentar las bases para que los jóvenes puedan aprovechar, en el futuro, las oportunidades laborales y de emprendimiento asociadas al crecimiento turístico de la región.

De Panamá hacia la región

La llegada de Waved a El Salvador marca un nuevo capítulo para una organización nacida en Panamá con el propósito de trabajar junto a comunidades costeras y preparar a sus jóvenes para la vida. En Panamá, este modelo se desarrolla durante todo el año, de lunes a sábado, en la Zona Waved Isla Cañas, ubicada dentro de un refugio de vida silvestre en la provincia de Los Santos, a aproximadamente seis horas por carretera de la capital. La experiencia acumulada durante una década en el país permitió a Waved desarrollar y perfeccionar un modelo que ahora comienza a implementarse en un nuevo contexto, manteniendo su esencia y adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad.

Para la organización, esta expansión no representa un cambio de enfoque, sino una oportunidad para compartir conocimientos y aprendizajes desarrollados en Panamá y continuar construyendo alianzas que permitan ampliar el acceso a educación complementaria de calidad para jóvenes de comunidades costeras.

Con este primer proyecto internacional, Waved busca demostrar el potencial de su modelo “Ready For Life” y sentar las bases para futuras colaboraciones en la región.

Sobre Waved

Waved es una organización que trabaja para brindar a niños, niñas y jóvenes de comunidades costeras las herramientas y oportunidades que necesitan para estar Ready For Life. A través de su modelo Zona Waved, combina educación, seguridad oceánica, surf, valores, lectoescritura, inglés y orientación vocacional, en un trabajo complementario con las comunidades y los centros educativos oficiales.

Con sede en Panamá, Waved cuenta además con representación internacional a través del Waved Förderverein, con base en Hamburgo, Alemania, y Association Waved, con sede en Ginebra, Suiza – con el objetivo de apoyar la movilización de recursos para las actividades en Panamá.