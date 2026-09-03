Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 10:07

Riña en una casa de cita: llamada al 104 permitió aprehender a tres personas

Tres personas fueron aprehendidas tras una riña registrada en una casa de ocasión en Monte Rico, luego de una llamada al 104.

Riña en una casa de cita

Riña en una casa de cita

@conc5panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una llamada al 104 del Centro de Operación Nacional (CON) permitió la aprehensión de tres personas luego de que se registrara una riña en una casa de ocasión ubicada en el sector de Monte Rico.

De acuerdo con la información suministrada, la alerta recibida por el CON, unidad operativa del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), permitió coordinar la intervención en el establecimiento.

Una llamada al 104 alertó sobre una riña y terminó con tres personas aprehendidas

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a los tres ciudadanos involucrados en una agresión física, por lo que procedieron con su aprehensión.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

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