Riña en una casa de cita: llamada al 104 permitió aprehender a tres personas

Una llamada al 104 del Centro de Operación Nacional (CON) permitió la aprehensión de tres personas luego de que se registrara una riña en una casa de ocasión ubicada en el sector de Monte Rico.

De acuerdo con la información suministrada, la alerta recibida por el CON, unidad operativa del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) , permitió coordinar la intervención en el establecimiento.

Una llamada al 104 alertó sobre una riña y terminó con tres personas aprehendidas

LLAMADA AL 104 PERMITIÓ LA APREHENCIÓN DE TRES PERSONAS TRAS RIÑA EN CASA DE OCASIÓN#CON| La llamada al #104 del @conc5panama, permitió la aprehensión de 3 ciudadanos en una casa de ocasión, ubicada en el sector de Monte Rico, quienes se agredían físicamente (riña). pic.twitter.com/FBLxqtPAo0 — conc5panama (@conc5panama) September 2, 2026

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a los tres ciudadanos involucrados en una agresión física, por lo que procedieron con su aprehensión.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.