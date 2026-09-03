Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 09:00

CEPANIM 2026: herederos de beneficiarios fallecidos serán atendidos desde finales de octubre

El MEF atenderá desde finales de octubre y durante noviembre a herederos de beneficiarios fallecidos del CEPANIM que ya presentaron su reclamo.

CEPANIM 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los herederos de beneficiarios fallecidos del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) que ya presentaron el reclamo correspondiente deberán mantenerse atentos a las próximas convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La atención de estos casos está prevista para finales de octubre y durante noviembre, según explicó Ana Matilde Amado, secretaria general del MEF.

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¿Qué deben hacer los herederos que ya presentaron el reclamo?

Los familiares o herederos que ya realizaron el reclamo correspondiente no deben iniciar nuevamente el proceso, sino esperar las próximas convocatorias que realizará el MEF para continuar con la atención de sus casos. Amado explicó que el Ministerio avanzará con estos expedientes conforme al cronograma establecido para la entrega de los certificados.

Por ello, quienes ya presentaron su reclamo deberán mantenerse atentos a la información y convocatorias oficiales que emita la institución.

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