PH: esta es la propuesta que cambiaría el pago de los gastos comunes en los apartamentos

PH: ¿Qué propone el Proyecto de Ley 678 sobre el pago de gastos comunes?

El Proyecto de Ley 678 propone modificar la forma en que se distribuyen determinados gastos comunes entre los propietarios de apartamentos sometidos al régimen de propiedad horizontal (PH) .

La iniciativa plantea que algunos gastos generales de los edificios sean repartidos en partes iguales entre las unidades inmobiliarias , en lugar de calcularlos tomando como referencia el metraje de cada apartamento.

La propuesta ha generado cuestionamientos entre residentes y asociaciones vinculadas al sector de propiedad horizontal, por lo que podría sufrir modificaciones durante su discusión en primer debate.

PH: ¿Qué cambiaría con el Proyecto de Ley 678?

@Mupa

Actualmente, la Ley 284 de 2022 utiliza el metraje de las unidades inmobiliarias como referencia para establecer las cuotas de gastos comunes en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

El Proyecto de Ley 678 plantea que determinados gastos de utilización general sean distribuidos por igual entre los apartamentos, independientemente de su tamaño.

En términos sencillos, un propietario de un apartamento pequeño podría pagar la misma cuota que el propietario de una unidad de mayor tamaño por servicios generales como seguridad, limpieza o mantenimiento de áreas comunes.

La propuesta contempla gastos relacionados con:

Administración.

Seguridad.

Limpieza.

Mantenimiento de jardines.

Áreas recreativas.

Piscinas.

Elevadores.

Gimnasios.

Salones de eventos.

Áreas sociales.

Otros servicios de utilización general.

¿Por qué genera rechazo entre residentes de PH?

Hoy se sostuvo una mesa técnica con representantes de ADEPA y ADAPHI para enriquecer el Proyecto de Ley 678, pendiente de primer debate.#Seguimos promoviendo el diálogo y la participación de los sectores involucrados para construir mejores leyes para Panamá pic.twitter.com/nu6I7HLd5C — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) August 31, 2026

Uno de los principales cuestionamientos a la propuesta está relacionado con la posibilidad de que propietarios de apartamentos de menor tamaño terminen pagando lo mismo que quienes poseen unidades más grandes por determinados servicios generales.

Las observaciones han sido planteadas por asociaciones, abogados y especialistas vinculados al régimen de propiedad horizontal. Ante estas inquietudes, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y proponente de la iniciativa, ha mantenido reuniones con abogados y especialistas del sector.

Cedeño ha señalado que el proyecto podría ser modificado durante su discusión en primer debate, tomando en cuenta las observaciones que se han presentado.

Actualmente, la propuesta está pendiente de primer debate, por lo que su contenido todavía puede ser modificado durante el proceso de discusión legislativa. Esto significa que la propuesta sobre el reparto de los gastos comunes no constituye todavía una nueva obligación vigente para los propietarios de apartamentos en PH.