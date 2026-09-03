Obras del Santuario de Portobelo alcanzan 40 % de avance; presidente Mulino inspecciona el proyecto

Obras del Santuario de Portobelo alcanzan 40 % de avance, confirmó el presidente.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este jueves 3 de septiembre una inspección a los trabajos de remodelación del santuario de Jesús Nazareno de Portobelo, en la provincia de Colón, un proyecto que describió como un compromiso personal con el Cristo Negro.

Por su parte, el alto comisionado para la restauración de la iglesia San Felipe de Portobelo, Ricardo Gago, manifestó que las obras registran un 40 % de avance.

Cronograma de entrega de las obras:

Museo de San Juan de Dios: Finales de noviembre de 2026.

Santuario e iglesia San Felipe: Enero de 2027.

Vías de acceso anexas: Marzo de 2027.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que la ejecución del proyecto emplea mano de obra local, integrada por hombres y mujeres del sector.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, realizó esta mañana una inspección en los trabajos de remodelación del santuario de Jesús Nazareno de Portobelo.

El alto comisionado para la restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, Ricardo Gago manifestó que los trabajos… pic.twitter.com/W5HaZOYYz7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

"Otra obra más para Colón, y esta sí me es muy propia; una promesa mía al Cristo de Portobelo una semana antes de la elección, y aquí estoy cumpliéndola", afirmó el jefe del Ejecutivo.