Mulino respalda a Ilya Espino de Marotta: estos son los nuevos proyectos que transformarán el Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino , ratificó este lunes su respaldo a la nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, durante el acto de toma de posesión de quien se convierte en la primera mujer en asumir la conducción de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La llegada de Espino de Marotta ocurre en un momento en que la vía interoceánica se prepara para desarrollar nuevos proyectos estratégicos que buscan ampliar sus servicios y fortalecer su posición dentro del comercio marítimo mundial.

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Durante la ceremonia, Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, manifestó el total respaldo del Gobierno Nacional a la nueva administración de la ACP.

La nueva etapa contempla una visión que busca que el Canal evolucione de una vía dedicada principalmente al tránsito de buques hacia una plataforma logística, energética y de servicios de clase mundial.

¿Cuáles son los nuevos proyectos del Canal de Panamá?

Durante el acto de toma de posesión fueron mencionados varios proyectos considerados estratégicos para el futuro de la vía interoceánica.

Entre ellos se encuentran:

Reservorio de Río Indio , considerado clave para garantizar la disponibilidad de agua.

, considerado clave para garantizar la disponibilidad de agua. Nuevos puertos de Corozal y Telfers.

Extensión del corredor logístico interoceánico.

Corredor energético interoceánico.

Estos proyectos forman parte de la estrategia que busca fortalecer la resiliencia del Canal, ampliar sus fuentes de negocio y responder a los cambios que enfrenta el comercio internacional.

El ministro Icaza destacó que Espino de Marotta llega “en el momento preciso” para impulsar estas iniciativas.

Ilya Espino de Marotta asume el Canal

Espino de Marotta llega a la administración del Canal después de 41 años de trayectoria dentro de la institución.

Durante la ceremonia, Icaza resaltó precisamente esa experiencia y destacó el proceso utilizado por la Junta Directiva para seleccionar a quien estaría al frente de la vía interoceánica durante los próximos años.

“Con esta toma de posesión Panamá demuestra una vez más que sabe relevar el mando de su activo más importante con base en una gobernanza sólida, reglas y procesos claros y una institucionalidad que funciona”, afirmó Icaza. “Con esta toma de posesión Panamá demuestra una vez más que sabe relevar el mando de su activo más importante con base en una gobernanza sólida, reglas y procesos claros y una institucionalidad que funciona”, afirmó Icaza.

El ministro también reconoció la gestión del administrador saliente, Ricaurte Vásquez, quien estuvo al frente del Canal durante años marcados por importantes desafíos, entre ellos tres períodos de sequía y la pandemia de COVID-19.

La nueva administradora habla de riesgos y oportunidades

Por su parte, Espino de Marotta señaló que asume la administración del Canal en circunstancias diferentes a las que enfrentaron sus antecesores.

La administradora destacó que, aunque la vía interoceánica se encuentra físicamente en Panamá, su negocio y competencia tienen un alcance global.

“Hoy más que nunca los panameños podemos comprobar que si bien el Canal se ubica en Panamá, su negocio y competencia son globales, y por ello los eventos geopolíticos y climáticos nos presentan riesgos y oportunidades”, manifestó. “Hoy más que nunca los panameños podemos comprobar que si bien el Canal se ubica en Panamá, su negocio y competencia son globales, y por ello los eventos geopolíticos y climáticos nos presentan riesgos y oportunidades”, manifestó.

Esta realidad plantea nuevos desafíos para la administración de la vía, particularmente frente a los cambios en el comercio marítimo internacional y a la variabilidad climática que afecta la disponibilidad de agua.

El agua, una prioridad para el Canal

La seguridad hídrica se mantiene como uno de los principales desafíos para la nueva administración.

El reservorio de Río Indio aparece entre los proyectos estratégicos destinados a fortalecer la disponibilidad de agua necesaria tanto para el funcionamiento del Canal como para el abastecimiento de la población.

La estrategia también contempla fortalecer la capacidad del Canal para adaptarse a los efectos de fenómenos climáticos cada vez más variables.

Una nueva etapa para el Canal de Panamá

La toma de posesión de Ilya Espino de Marotta coincide con el 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que marcaron el proceso que culminó con la transferencia del Canal a manos panameñas y la recuperación de la soberanía sobre el territorio nacional.

El acto se realizó en el Edificio de la Administración del Canal, con la participación de miembros de la Junta Directiva de la ACP, representantes sindicales e invitados especiales.

Con Espino de Marotta al frente, el Canal inicia una nueva etapa en la que la seguridad hídrica, la diversificación de negocios, la logística, la energía y la adaptación a los cambios del comercio mundial estarán entre los principales desafíos de los próximos años.