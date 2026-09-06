Cuarto Puente sobre el Canal: torre Este alcanza los 53 metros de altura

La torre principal Este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá ya alcanza los 53 metros de altura y avanza hacia una nueva fase de construcción, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La torre principal Este (M3), ubicada en el sector de Arenera, La Boca, corregimiento de Ancón, será una de las dos estructuras principales en forma de "H" que sostendrán el puente atirantado. La segunda estructura, identificada como M4 Oeste, se construye en el cauce de navegación del Canal de Panamá; ambas alcanzarán una altura equivalente a un edificio de 62 pisos.

El próximo paso será la instalación de la primera viga transversal, que conectará las dos columnas de esta imponente estructura, permitiendo su elevación hasta los 186 metros de altura final.

El tramo atirantado tendrá una longitud de 965 metros, con un vano central de 485 metros sobre el canal navegable y dos vanos laterales de 240 metros cada uno. La estructura se apoyará sobre cuatro elementos principales: dos pilas de transición y dos torres en forma de «H», las cuales servirán de anclaje para los 152 cables encargados de sostener el tablero del puente.

El director del proyecto, Manuel Alvarado, explicó las siguientes fases de ejecución técnica de la obra:

Instalación de la primera viga transversal: Se colocará la estructura que conectará las dos columnas de la torre Este, lo que permitirá continuar con la elevación de las columnas entre 50 y 60 metros adicionales, hasta alcanzar los 186 metros de altura final.

Se colocará la estructura que conectará las dos columnas de la torre Este, lo que permitirá continuar con la elevación de las columnas entre 50 y 60 metros adicionales, hasta alcanzar los 186 metros de altura final. Construcción de la segunda viga transversal: Se edificará la estructura superior desde donde partirán los cables que sostendrán el tablero principal.

Se edificará la estructura superior desde donde partirán los cables que sostendrán el tablero principal. Fabricación del tablero principal: Se prevé iniciar su elaboración a finales de este año mediante procesos industriales fuera del sitio de construcción.

Se prevé iniciar su elaboración a finales de este año mediante procesos industriales fuera del sitio de construcción. Instalación del tablero: Se estima concretar el montaje en el año 2027.