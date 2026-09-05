Miss Universe Panamá 2026: todo listo para la gran final en la Arena Roberto Durán

Después de meses de preparación, ensayos, retos y experiencias, todo está listo para la Gran Final de Miss Universe Panamá 2026 , que reunirá a las candidatas en la Arena Roberto Durán .

La noche de este sábado marca el cierre de un camino que comenzó hace varios meses y que estuvo acompañado de preparación, aprendizaje y momentos que quedarán como parte de la historia de esta edición del certamen.

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Cada una de las candidatas llega a esta etapa con la ilusión de conquistar la corona y convertirse en la representante de Panamá en el escenario internacional.

Miss Universe: Una sola candidata se llevará la corona

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La gran final será el momento decisivo. Solo una candidata será coronada como Miss Universe Panamá 2026, mientras las demás cerrarán su participación después de meses de preparación y competencia.

Más allá del resultado, cada participante ha construido su propia historia durante el certamen y ha formado parte de un capítulo que llega esta noche a su punto culminante.

Panamá se prepara así para conocer a la mujer que llevará la representación del país en la próxima edición de Miss Universe.

La organización ha invitado al público a acompañar esta gran noche, marcada por la emoción, los sueños y la expectativa por conocer a la nueva reina de Panamá.