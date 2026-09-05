Miss Universe Panamá 2026: ¿quiénes son las favoritas para ganar?

La gran final de Miss Universe Panamá 2026 está cada vez más cerca y varias candidatas ya comienzan a destacar por los reconocimientos obtenidos durante su camino hacia la corona.

Aunque estos premios no determinan quién será la ganadora, sí permiten conocer cuáles participantes han sobresalido en áreas como la conexión con sus compañeras, el cuidado personal, la fotografía y su presencia en plataformas digitales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Entre las candidatas que han recibido reconocimientos previo a la gran final están representantes de Panamá Norte, Colón, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro.

Miss Panamá Norte recibe el premio Miss Amistad

Uno de los reconocimientos entregados fue para Miss Panamá Norte, quien fue escogida por sus propias compañeras como Miss Amistad.

View this post on Instagram

El premio destaca la relación de compañerismo, unión y los vínculos que se han creado entre las candidatas durante su preparación rumbo a la corona de Miss Universe Panamá 2026.

Miss Colón destaca por el cuidado de su piel

Miss Colón obtuvo el reconocimiento a Mejor Piel, otorgado por la doctora Glynnies Reyes y CDI Panamá.

El premio tomó en cuenta el cuidado, la salud y la apariencia de su piel, como parte de la preparación integral de las participantes.

View this post on Instagram

Más allá de la competencia sobre el escenario, este reconocimiento pone en valor el cuidado personal que mantienen las candidatas durante el certamen.

Miss Chiriquí Occidente conquista la fotografía

La representante de Chiriquí Occidente fue escogida como Miss Fotogénica, reconocimiento otorgado por Douglas Díaz, fotógrafo oficial de Miss Universe Panamá.

Este premio resalta su desenvolvimiento frente a la cámara, proyección, presencia y capacidad para transmitir a través de las imágenes.

View this post on Instagram

La fotogenia es uno de los elementos que suele llamar la atención durante los concursos de belleza, especialmente en una competencia en la que la imagen y la comunicación visual tienen un papel importante.

Miss Bocas del Toro destaca en redes sociales

Por su parte, Miss Bocas del Toro recibió el reconocimiento como Embajadora Digital.

La distinción destaca su presencia y conexión con el público a través de las plataformas digitales, así como la manera en que ha proyectado su personalidad más allá del escenario.

En una competencia donde las redes sociales tienen cada vez mayor protagonismo, este reconocimiento representa otro indicador de la conexión de una candidata con la audiencia.

View this post on Instagram

¿Son ellas las favoritas para ganar Miss Universe Panamá 2026?

Los reconocimientos obtenidos permiten identificar a algunas de las candidatas que han logrado destacar en diferentes aspectos del certamen.

Sin embargo, los premios especiales no determinan quién ganará la corona. La decisión final dependerá de la evaluación de las candidatas durante las distintas etapas de la competencia y de los criterios establecidos por la organización.

La expectativa aumentará durante la gran final de Miss Universe Panamá 2026, cuando se conozca quién será la nueva representante de Panamá en el certamen internacional.

Por ahora, Panamá Norte, Colón, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro ya tienen motivos para llegar a la gala con la atención puesta sobre ellas.