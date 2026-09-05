Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2026 - 12:05

Corte de agua por el IDAAN hoy en Ciudad de Panamá: conozca las áreas afectadas hasta las 5:00 p.m.

El IDAAN realizará trabajos este sábado 5 de septiembre que podrían afectar el suministro de agua en Balboa, La Boca y otras áreas.

Corte de agua por el IDAAN hoy en Ciudad de Panamá

Corte de agua por el IDAAN hoy en Ciudad de Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los residentes de Balboa, calle Tabernilla, La Boca y áreas aledañas deberán tomar precauciones este sábado 5 de septiembre debido a trabajos que podrían afectar el suministro de agua potable. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de interconexión de líneas de agua potable relacionados con el proyecto del Cuarto Puente.

¿Hasta qué hora podría registrarse la afectación?

De acuerdo con el horario anunciado, los trabajos se extenderán hasta las 5:00 p.m. de este sábado 5 de septiembre. La afectación está relacionada con las labores de interconexión de las líneas de agua potable necesarias para el desarrollo del proyecto del Cuarto Puente.

¿Cuáles son las áreas afectadas?

Las zonas que podrían registrar afectaciones son:

  • Balboa
  • Calle Tabernilla
  • La Boca
  • Áreas aledañas

El IDAAN recomienda a los residentes de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante posibles interrupciones o variaciones en el suministro mientras se desarrollan los trabajos.

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