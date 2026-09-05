Corte de agua por el IDAAN hoy en Ciudad de Panamá: conozca las áreas afectadas hasta las 5:00 p.m.

Corte de agua por el IDAAN hoy en Ciudad de Panamá

Los residentes de Balboa, calle Tabernilla, La Boca y áreas aledañas deberán tomar precauciones este sábado 5 de septiembre debido a trabajos que podrían afectar el suministro de agua potable. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de interconexión de líneas de agua potable relacionados con el proyecto del Cuarto Puente.

¿Hasta qué hora podría registrarse la afectación?

De acuerdo con el horario anunciado, los trabajos se extenderán hasta las 5:00 p.m. de este sábado 5 de septiembre. La afectación está relacionada con las labores de interconexión de las líneas de agua potable necesarias para el desarrollo del proyecto del Cuarto Puente.

Este sábado 5 de septiembre se realizarán trabajos de interconexión de las líneas de agua potable de 10 y 20 pulgadas en el área comprendida entre las pilas E13 y E15 del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.



Deb ido a esto el suministro será irregular en el área de… pic.twitter.com/AEKUbP0jkE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026

¿Cuáles son las áreas afectadas?

Las zonas que podrían registrar afectaciones son:

Balboa

Calle Tabernilla

La Boca

Áreas aledañas

El IDAAN recomienda a los residentes de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante posibles interrupciones o variaciones en el suministro mientras se desarrollan los trabajos.